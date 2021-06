El gran teatro de la política

Esta semana el PP de Casado acusó a Sánchez de convertir las dos principales Cámaras de representantes, la del Congreso y la del Senado, en dos escenarios teatrales. No sorprende la imputación, sino la ingenuidad del presidente de los populares por necesitar casi tres años para darse cuenta de semejante obviedad. ¿Qué otra cosa, si no es teatro, podría ser la política? ¿Acaso, cuando el sucesor de Mariano Rajoy sube a la tribuna del Parlamento y nos recita memorizados esos solemnes discursos de tan grande profundidad filosófica, no está representando un papel?

Si hubiera dicho que el presidente del Gobierno hace comedia, el matiz sería interesante y abriría un debate de cierta altura, pero con el anuncio inespecífico de que se dedica al teatro, así en general, no nos está descubriendo el Mediterráneo. También es verdad que concretar la especialidad de Sánchez en el difícil mundo de las artes escénicas no resulta sencillo, pues casi se podría asegurar que las domina todas, sobre todas las relacionadas con los géneros menos trágicos, pero aún así, por la categoría del personaje que encarna, a Casado se le debe exigir un mayor esfuerzo a la hora de desentrañar en la escena pública los secretos de su antagonista.

Que la política es teatro lo saben incluso los que aceptan de buen grado interpretar el papel de los votantes. Y los pocos que lo desconocen, lo sospechan. La política es puro teatro porque es pura vida y la vida, afortunadamente, no es otra cosa que teatro. “La vida imita a la ficción”, dicen que dijo Oscar Wilde, que yo ya no aseguro la paternidad de ninguna frase, pues en este mundo teatralizado todo es verdad y todo es mentira. Pero del autor de El retrato de Dorian Gray todavía hay otro enunciado que dicen que dijo o incluso que llegó a escribir que nos es mucho más apropiado para el papel de apuntador que representamos en estas Contrariedades: “Dale al hombre una máscara y te dirá la verdad”. Tal vez si los modernos dramaturgos que le componen los textos a Casado partieran de esta idea para elaborar su argumentario, sus alusiones a las capacidades teatrales de Sánchez quedarían más sofisticadas y sus funciones parlamentarias alcanzarían un mayor éxito, tanto de público como de crítica.

Miguel de Cervantes, cuya atribulada vida si no estuvo cargada de teatro al menos sí fue de película, puso en boca del famoso hidalgo don Quijote una reflexión acerca del tema que nos ocupa que si no nos da la razón, lo parece: “Uno hace el rufián, otro el embustero, este el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple; y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos della, quedan todos los recitantes iguales”. Uno ve a Sánchez, Casado y al resto de actores políticos tan enfurruñados en los debates parlamentarios o mediáticos y se puede llegar a creer que la sangre llegará al río, pero resulta que es ficción –recuerden, la que la vida imita– y que luego, cuando abandonan las tablas, hasta es posible contemplar la escena de Iglesias y Espinosa de los Monteros tronchándose de risa en el salón de los Pasos Perdidos. Ya me dirán ustedes qué componentes escénicos de primer orden les falta a estas representaciones para no cobrar entrada. Ninguno, y por eso nos la cobran bien cobrada.

La vida es teatro y la tragedia, equivocarse de papel y no darse cuenta a tiempo de rectificar. O, simplemente, no poder hacerlo porque la obra avanzó sobre tu vida hasta sepultarla. Calderón de la Barca, autor de El gran teatro del mundo, deslizó otra sugestiva idea sobre este asunto, introduciendo –atentos, comediógrafos de Casado– el matiz de la existencia como un sueño. Sánchez no duerme, pero sueña y en sus sueños es presidente. “Sueña el rey que es rey, y vive/ con este engaño mandando” (La vida es sueño). Y los sueños del líder socialista sueños son, pero para el presidente del PP son pesadillas. La vida distribuye sus papeles. “¿Qué es la vida? Un frenesí./ ¿Qué es la vida? Una ilusión,/ una sombra, una ficción...”.