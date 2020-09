El mejor aliado en Rota

MÁS allá de la carrera electoral que están disputando Donald Trump y Joe Biden, nuestra atención se centra, en esta ocasión, en una oportunidad única para España a nivel estratégico, logístico, económico y hasta de seguridad y defensa. Hablo de la posibilidad de que la Administración estadounidense reubique en la base naval de Rota su mando militar para África; especialmente ahora que el Pentágono parece confirmar que La Casa Blanca ha decidido desmantelar parte de la misión asentada en la capital del estado federado alemán de Baden-Württemberg, al suroeste de Alemania.

El traslado del Africom, o Mando África, de Stuttgart a Cádiz supondría, además de un fortalecimiento de las relaciones bilaterales y diplomáticas entre España y Estados Unidos, una oportunidad única para revitalizar el municipio gaditano castigado por el paro; pues Rota atraería, además de las tan necesarias inversiones, el interés incluso comercial de grandes superficies.

No sólo las infraestructuras se verían incrementadas, sino también nuestra defensa y seguridad, especialmente teniendo en cuenta que, por cercanía al continente africano, constituimos un punto rojo de riesgo, asumimos una gran presión migratoria proveniente del otro lado del Estrecho, sufrimos la ruta de entrada de la droga en Europa, y padecemos la amenaza terrorista de organizaciones con base en territorio africano. Las ventajas serían inconmensurables a todos los niveles. Pero el éxito o fracaso de este traslado del Mando África a Rota depende, en buena parte, del papel que desempeñe y la actitud que muestre nuestro Gobierno a la hora no sólo de dejarse querer, sino incluso de adelantarse y ofrecerse para que lo que de momento no es más que una declaración velada de intenciones, se convierta en realidad.

No será fácil por tres razones. En primer lugar, porque no somos los únicos candidatos para acoger a miles de soldados y funcionarios civiles, un poderoso escuadrón de helicópteros de intervención y ataque, y renovados y modernos destructores; también Italia aspira a reubicarlos en su base de Sigonella, e incluso se baraja la posibilidad de que sea en el propio contexto geográfico estadounidense donde se emplace el mando militar y estratégico de Stuttgart.

En segundo lugar, porque el actual Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE. UU. habrá de ser modificado y ampliado con el visto bueno del Congreso de los Diputados. En tercer lugar, porque dentro del Gobierno de coalición, Podemos siempre ha mostrado animadversión hacia EE. UU., hacia todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas, e incluso en contra de la OTAN. Ojalá sepamos estar a la altura y no desperdiciemos una oportunidad única para nuestro país.