El miedo a envejecer

Todos conocemos a personas a las que les aterroriza la idea de envejecer e intentan por todos los medios “no cumplir años”. Este temor les ha llevado a buscar “la fuente de la juventud”.

¿Por qué nos asusta envejecer? Cuando somos niños queremos crecer, ser mayores, y cuando lo somos nos asusta envejecer. Para cada uno de nosotros el cumplir años puede tener un significado diferente. Algunos relacionan el envejecer con aspectos negativos como miedo a perder la autonomía, la capacidad para moverse, etc. Para otros, crecer es una etapa de aprendizaje y enriquecimiento.

Ya Hipócrates, padre de la medicina, decía que “todas las partes del cuerpo que tienen una función, si se usan y ejercitan con moderación, se mantienen sanas y bien desarrolladas, envejeciendo lentamente; pero si no se usan, se tornan susceptibles a la enfermedad, tienen un desarrollo deficiente y envejecen rápidamente”. Por tanto, para envejecer bien hay que aprender a cambiar de actitud respecto al paso del tiempo. La verdadera edad no está en el carnet de identidad, sino en nuestro interior, y no es lo mismo un “anciano” de treinta años que un “joven” de ochenta. Una actitud positiva, disfrutando de cada minuto del día, así como un buen estado de ánimo, son elementos poderosos para el bienestar físico y psíquico de las personas.

En nuestra mano está que nos mantengamos “jóvenes”, y para ello debemos aprender a hacer el duelo por lo que va quedando atrás y continuar disfrutando con lo que nos va mostrando la vida. Hay personas que viven como una tragedia la jubilación, otras en cambio la viven como una nueva oportunidad de tener tiempo libre para todo aquello que siempre quisieron hacer y no pudieron.

¿Qué podemos hacer? Primero, no preocuparnos por la famosa tercera edad. Es inevitable el envejecimiento biológico. Sin embargo, ese envejecer no tiene nada que ver con el ocasionado por el tabaco, al alcohol, los medicamentos, la dieta inadecuada o la falta de ejercicio.

Nosotros somos responsables directos de lo que pasa a nuestra vida y a nuestra salud; por tanto, una dieta sana y equilibrada, ejercicio regular e incluso el Tai chi, nos ayudarán a mantener nuestro cuerpo y mente jóvenes.

El Tai chi es una filosofía de vida, una forma de comprender la naturaleza humana. Es una herramienta para obtener salud, longevidad y calidad de vida. Es indicado para todos, ya sean jóvenes o ancianos, sanos o enfermos.

¡Ánimo, nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidarse!

Si deseas consultarme tu caso puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.