El mundo del deporte da la cara

NO PARA. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, es conocido por su incontinencia verbal, algo que puede tener su gracia y que los profesionales de los medios agradecen porque siempre da titulares. Lo que no tiene un pase es que el responsable de la patronal futbolista arremeta cada dos por tres, públicamentre, contra clubes que pertenecen a la asociación que preside. Como tiene por costumbre, Tebas, aprovechando su presencia en el ‘Financial Times Business of Football Summit’ celebrado en Londres y quien sabe si animado por la compañía de otro que tal baila, Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, arremetió duramente contra los presidente de Real Madrid, Barcelona y Juventus, a cuento de la famosa Superliga, aseguramente, sin cortarse un pelo, que Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Agnelli “mienten más que Vladimir Putin. Los de las ligas nacionales deberíamos ser idiotas, ya que todos estamos en contra. Me siento humillado con la idea de revivir la Superliga”.

Y para no quedarse atrás, le tocó el turno a Ceferín que también echó mano de la guerra que estos días conmociona al mundo entero al afirmar que “los clubes son libres de crear su propio torneo, pero que no esperen competir con los de la UEFA. Usaron una pandemia y ahora usan una guerra. Viven en un mundo parelelo. Mientras trabajamos para salvar a los jugadores en esta situación, quieren relanzar este proyecto”, añadió.

El ataque de ambos dirigentes viene a cuento de que los tres clubes que se mantienen firmes en su intención de poner en marcha la Superliga, han modificado algunos planteamientos iniciales, como el de que pueden acceder a disputarla aquellos que hagan méritos en sus torneos nacionales, y con ello intentan ganar el favor de los equipos que se mostraban reacios porque no veían bien que la competición fuese algo cerrado. En todo caso, la pelea entre los dos grupos parece que vuelve a recrudecerse y de cara al verano puede que haya novedades al respecto, especialmente porque hasta la fecha la Superliga cuenta con el beneplácito de varias resoluciones judiciales lo que no ha sentado nada bien en los organismos oficiales que capitanean Ceferin y Tebas.