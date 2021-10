ESTE pasado sábado, Podemos, partido en el Gobierno, junto con el PNV, EH Bildu, ERC y JpCat han encabezado la marcha a favor de los presos de ETA por las calles de San Sebastián con la que se pretende que todos los presos de la banda sean acercados a las tres prisiones del País Vasco, pero es sólo una pantalla: se sabe que en manos del PNV controlando las prisiones, irán saliendo poco a poco.

Pero el objetivo final es claramente otro, que esos 180 presos y no 200 como dice Otegi, sean puestos en la calle de uno u otro modo por un cambio de la política penitenciara del Gobierno central

No se entiende que se haya desencadenado tal polémica por las declaraciones de Arnaldo Otegi poniendo precio o contravalor a su apoyo a los presupuestos generales del Estado de Sánchez. ¿Es que es lo mismo que otros como el PNV o Esquerra Republicana de Cataluña no hicieron lo mismo y lo manifestaron y recordaron repetidamente, si no era diligente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez?

Claro que el precio de Otegi es especialmente repugnante, ¿pero lo era menos el del PNV con respecto al traspaso de las prisiones y acercamiento de etarras? Cierto que en este caso el primer asunto –uno de los más graves errores de los pactos de la transición– era una de las transferencias pendientes que ningún presidente anterior, incluidos González o Zapatero, se atrevieron a ejecutar. Otegi no ha hecho nada nuevo. Simplemente se ha manejado con seguridad.

Hay 324 razones, sobre 829, para no fiarse de ETA. Son los 324 asesinatos, contabilizados por Dignidad y Justicia, que quedan sin resolver del macabro historial de esta organización criminal. Ni aun los arrepentidos dispuestos a colaborar han ayudado a que se sepa quiénes fueron los autores de aquella escabechina.

Cabe recordar el caso secuestro y desaparición de tres jóvenes gallegos, José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga, que habían acudido, en 1973, a ver la película El último tango en París a San Juan de Luz. ETA los confundió con policías, los secuestró, los torturó, los asesinó y se deshizo de los cadáveres de tal forma que jamás han sido encontrados.