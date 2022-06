¡El Senado existe!

AS obras en Concheiros deron, e seguen dando, moito que falar. A ninguén ha de estrañar. Non se trata só dos atrasos acumulados, que xa duplican o tempo en que habían de estar finalizadas e que a día de hoxe ninguén no seu san xuízo pode fixar unha data de remate, senón polo método de execución. Do que si estou convencido é de que a inauguración será antes de maio de 2023. Por que? Sinxelo. Nese mes do nao que vén son as eleccións municipais. E non quero pensar que a demora sexa maquiavélicamente deliverada, pero non cabe dúbida de que a algúns tampouco lle vén mal. Entre medias, o Concello tentou paliar o malestar da veciñanza, sobre todo comercio e restauración, cos bonos corazón. Como a causa da súa emisión non desapareceu hai quen confía nunha nova convocatoria para despois do verán. Quen faga un mínimo seguimento do asunto, in situ ou a través dos medios de comunicación, pensará que os responsables se puxeron ao choio sen saber o que de alí sairía, deixando á improvisación como plan director. É coma se aquilo tan vello e criticado do “ti vai facendo” volve ser actualidade. Proxecto en teoría si houbo pero na práctica de pouco serve, porque se ata para saber se pasaban dous autobuses en sentido contrario tiveron que comprobalo no lugar. Se non sabemos as medidas dun autobús non nos estrañemos de que se esborralle un viaduto.