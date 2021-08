El verano es para...

...OÍR lo que no oigo en invierno. Rap. Hubo una sesión en las fiestas de la Asunción y apenas entendía lo que cantaba el rapero. Busqué la letra en you tube y leí una sucesión de palabras sin más ilación que la rima. Recitado con monótona rapidez y sin melodía me proporciona un disfrute pasajero. Bueno, y la admiración por su facilidad para enhebrarlas y por la memoria para retener ese indeterminado texto.

Abro cuanto puedo mi mente septuagenaria y he metido, junto al sol de agosto, cultura contemporánea. Busco en internet la letra de lo que es irretenible in situ.

‘Yo, mirando a los árboles me lo talo/

Me meto en el fregado, pero no resbalo/

Le doy un Frida calo, ampliando los intervalos/

Te saco ventaja, si no hala’, halo, uoh’/

38 Novos Valores plásticos se exhiben en Pontevedra. Un artista copia sobre una plancha transparente unos mensajes de intercambiados en Whatsapp entre dos interlocutores. Otro ha bordado en el centro de un lienzo cuadrado grande un corazón atravesado por sables y a sus lados ha adherido dos fotos de personas. Resulta insignificante para mí esa insólita contigüidad. Intuyo que late una pulsión humana eterna sobre un novedoso soporte. En mi mente ensanchada caben esos sedicentes aportes artísticos contemporáneos y no sé qué hacer con ellos. Viejas intuiciones en nuevos envases. El hombre, mi hermano, es extraño y pretendo amar a la Humanidad incluidos terroristas afganos y creativos locales no obstante entender mal a estos y no justificar a aquellos.

Me asomo por curiosidad más que por gusto. ‘Pero lo nuestro es pasar (...) dejando estelas en la mar’, dijo Machado poeta. Algo queda, esa huella, esa hojas hojas de arte contemporáneo que abonan el futuro. El joven rapero, aquel otro que derrama pintura sobre una cabeza y lo bautiza ‘sin título’.