Emergencia climática

EL 9 de agosto el Panel de Expertos vinculados a la ONU, que lleva más de 30 años estudiando los posibles efectos de la acción del hombre sobre el Clima, el IPCC, publico su sexto informe. En este estudio participaron 234 expertos de 66 países que revisaron más de 14.000 publicaciones sobre los posibles efectos del calentamiento global sobre el clima. Este informe fué aprobado por 195 gobiernos y es a día de hoy el resumen más completo sobre la ciencia del cambio climático, y sin ninguna duda servirá de base para la próxima cumbre sobre el Clima que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en Glasgow.

Los gases relacionados directamente con el calentamiento global se liberan principalmente con la quema de combustibles fósiles para generar energía. El más importante, es el dióxido de carbono, su concentración actual es la más alta en los dos últimos millones de años. Otros dos gases importantes son el metano y el óxido nitroso, que han alcanzado los valores más altos desde hace 800.000 años. Debido al aumento de estos gases en la atmósfera se ha producido ya un aumento de la temperatura media global de la tierra de 1,1 grados en relación a la temperatura del planeta en los niveles preindustriales. Según el informe nunca se había detectado un incremento tan significativo, al menos en los últimos 2000 años.

Aunque, desde el punto de vista científico pueda parecer que no hay nada nuevo, se han producido avances significativos utilizando modelos computacionales mucho más potentes y recogiendo una gran cantidad de nuevos datos enviados desde diferentes satélites y boyas oceánicas. Además, se ha conseguido tener una imagen más detallada del clima anterior de la tierra mediante el análisis del hielo y de las turberas.

El informe advierte que el incremento de temperatura seguirá, y se estima que a partir del 2050 la situación se complicará más porque si seguimos con el mismo nivel de emisiones no se conseguirá que el calentamiento quede entre 1,5-2,0 grados. Si no se toman las medidas adecuadas a final de siglo se puede llegar a un aumento de 4,4 grados lo que tendría unas consecuencias desastrosas. Advierte de que no se trata de probabilidades, sino de certezas demostradas científicamente. Ataca a los negacionistas del cambio climático y responsabiliza a la humanidad de haber contribuido al calentamiento de la atmosfera, el océano y de la tierra.

Este verano estamos viviendo las consecuencias producidas por el incremento de la temperatura, olas de calor que originan grandes incendios en Estados Unidos, Canada, Siberia, Turquía y Grecia y grandes inundaciones en Alemania y China. Se estima que si la temperatura se eleva 1,5 grados, los desastres climáticos aumentarían considerablemente. Unos 1000 millones de personas de todo el mundo podrían sufrir olas de calor que pondrían en peligro su vida, cientos de millones tendrían problemas con el agua, debido a grandes sequías, aumentarían las inundaciones por el incremento del nivel del mar, desaparecerían especies animales y vegetales, y los arrecifes de coral que son la base de la pesca en muchos lugares del planeta sufrirán con frecuencia muertes masivas.

Según palabras de Ko Barrett, Vicepresidenta del panel “No hay vuelta atrás en algunos cambios del sistema climático”. Sin embargo, añadió “la reducción inmediata y sostenida de las emisiones podría hacer realmente la diferencia en el futuro climático que tenemos por delante”.

Los expertos han calculado que con las políticas actuales de los gobiernos mundiales a finales de siglo se llegaría a un calentamiento de 3 grados. Por ello, es imprescindible que se formulen compromisos de disminución de gases de efecto invernadero más ambiciosos que los que se alcanzaron en el acuerdo internacional del clima alcanzado en París en el año 2015. Si se cumplen las promesas de algunos países como US (eliminar las emisiones netas de carbono para 2050), de China (ser neutral en cuanto a las emisiones de carbono para 2060), y si además se redujeran las emisiones de metano y la extracción de petróleo y gas se podría bajar a los 2 grados. Aunque algunos daños son ya irreparables, aún es posible actuar para evitar el peor escenario climático.