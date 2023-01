Empujar el año

GUARDÉ en su caja el árbol de navidad y desmonté el belén. No sobraron ramas del primero ni hubo pata rota en los corderos del segundo. Pude ir a rebajas y ninguna de las doce chaquetas que probé son de mi talla o de mi presupuesto, vaya por Dios, lucirán las antiguas una temporada más, como van a hacer los ucranianos. La ciudad está ensombrecida y con tiendas en liquidación. Empiezo este 2023 con el propósito de no decir palabras feas, sorber menos salsas y mejorar el trato con los vecinos. Los propósitos no salen a la primera y habrá que recomenzar una y otra vez. Tenemos más deseos que profecías. Que haya menos guerras y que ganen las opciones propias en las elecciones municipales y legislativas que se anuncian...

No somos profetas. Nos moriremos y naceremos buena porción de ciudadanos. Aumentarán los ciudadanos que viven en soledad, qué frío. Y quizá empleemos gallardamente algún tiempo para acompañarlos

2023 se irá en un periquete y a algunos conocidos los enterraremos o quemaremos piadosamente a lo largo de él. Ahora que arranca enero hay una tarea para cada quien. Esa Paz que deseamos para los miles de millones contemporáneos empieza en cada uno. Y con un doble fastidio social. La ley trans que embarulla la naturaleza y relaciones humanas: defiendo más tratamiento psicológico y menos cirugía. Y considero incompleta la prevención que se da la violencia machista: se aumentan las penas y los alejamientos de posibles agresores; mantengo que nuestra sociedad artificialmente erotizada precisa un ambiente moral más saludable.

Tenemos que acometer algo de todo ello. Tomar más cerveza con los solitarios. Repetir que el sexo no se debe cambiar a capricho. Y que el respeto a las mujeres presupone el pudor en el panorama social. Muchos llaman a eso rearme moral, que suena moderno y es conveniente.

Este año que comienza se irá en un descuido lo mismo que el anterior y nos conviene empujarlo con tino.