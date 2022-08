Energía y luz en Galicia

AHORA que Agosto está en su plenitud, en un verano en el que el calor aprieta, lo que estamos leyendo, y oyendo, sobre el inmediato ahorro energético que vamos a sufrir, no deja de ser una advertencia más de que estamos inmersos en una guerra en la que, si es verdad, formamos parte de una rara retaguardia, no deja de ser una confrontación que nos afecta negativamente, al menos a casi todos, no solo en nuestra economía, con una inflación descontrolada, sino en muchas cosas más, sobre todo a partir del próximo otoño.

No solo será una cuestión de asumir una mayor cota de frío, y de malestar, en el día a día, también afectará a la luminosidad precisa, sobre todo en un tiempo en el que la oscuridad ocupa una buena parte de la jornada. Resulta triste pensar en una ciudad a oscuras, o con una luz lúgubre que apenas cubre una relativa sensación de seguridad y que genera, qué duda cabe, pesimismo y una cierta tristeza que, por otras razones, fue nota común en los momentos álgidos del coronavirus.

La cuestión a debatir, ahora, no puede ser cumplir o incumplir el ahorro energético pactado a nivel europeo, de lo que ha de tratarse es de hacerlo con el menor impacto social posible y, quizás, cuestiones como dejar o no de iluminar determinados conjuntos debieran de ser revisadas; el que la fachada del Obradoiro, el faro de Hércules, el Ayuntamiento de Ferrol, las murallas de Lugo, la fuente de las Burgas de Ourense, la iglesia de Santa María de Pontevedra o la de la Guía, en Vigo, pongo por caso, estén iluminadas, como siempre, no dejaría de ser un modo, colectivo, de sentir que seguimos vivos, de que todo volverá a ser como lo fue antes, de que esa maligna guerra que lo ha cambiado todo acabará un día. Y estamos hablando de algo simbólico, pero importante.