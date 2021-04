Entre citas

EL mundo que sueña Albert Einstein en el poder de las ideas es un universo en el que “la imaginación es más importante que el conocimiento”; es un ecosistema en el que “si una persona ve una cosa blanca y otra la ve negra, no hay que deducir necesariamente que uno de los dos se equivoca, sino que sus referencias pueden ser distintas”.

En el mundo que dibuja Pilar Zaragoza para hacernos mejorar nuestras marcas personales, “si algo te da miedo hay que hacerlo de todos modos” porque “el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento” y sólo “haciendo lo que temes lograrás que el miedo desaparezca”. Ya lo dice Mark Twain cien años atrás: “Vence tus miedos. Porque dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste”. Y es que, “el que no sabe gozar de la ventura cuando viene, no debe quejarse si se pasa”, afirmaba Miguel de Cervantes. Así que, “ojo al dato” y “que nadie se pierda la vida por miedo a vivirla”, como dice R. Turienzo.

“Aunque la vida, sin felicidad, seguramente no valga la pena”. Pero, “¿qué es la felicidad?”, se pregunta Schopenhauer en El arte de ser feliz. En el mundo de Sartre, “la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”. Para Albert Espinosa, “la felicidad es acostarse sin miedo y levantarse sin angustia”. Ahora bien. Sea como fuere, seguramente encontrarla no es fácil. Es más, como bromea Alejandro Suárez en ¡Sí, puedes!, es muy posible que “si la encuentras, descubras que está casada, es ilegal o engorda”.

“¿Será el compartir la piedra filosofal de la felicidad?”, se pregunta Punset. Y es que, como escribe Kroc: “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos” en este Planeta en el que, “siendo todos necesarios, nadie es imprescindible” y donde “el éxito no consiste en ser mejor que los demás, sino en lograr cada día lo mejor de uno mismo”. “¿Será la superación la variable fundamental de nuestra felicidad?”, se interpela Camus.

Ideas, imaginación, opiniones, miedos, felicidad, unidad, superación... Millones de tesoros como estos nos aguardan en las citas de los libros. ¡Atrévete a leer! Porque los libros te cambian... Cambian tu manera de percibir el mundo, de interpretarlo y de empatizar con él. Cambian tu realidad y la realidad de quienes te rodean. Así que, como escribe Anxo Pérez en los 88 peldaños del éxito: “Inconfórmate. Porque el inconformismo es la semilla del cambio y sólo mejorarás tu futuro el día que decidas inconformarte con tu presente”.

Busca en los libros y hallarás. ¡Feliz San Jordi!