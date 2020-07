Entre Goebbels y Mafalda... hartazgo

NO SOY EXPERTO EN Alberto Núñez Feijóo y cuando escribo sobre él tengo que guiarme más por actuaciones públicas que por conocimientos personales; es decir, prevalece el instinto al raciocinio Y cuando la política anda por medio el porcentaje de que me equivoque es muy elevado. Llevaba días escuchando a Feijóo con la impresión de que esta campaña le provoca cierta dosis de hartazgo, lo que achacaba a la situación excepcional que nos tocó vivir a todos y a él mucho más, dada la implicación más personal que política en la lucha contra la pandemia. El debate me lo confirmó pero me ayudó a centrar esa sensación. El hartazgo se puede resumir en la frase, en tono exclamativo, de “si ustedes hubiesen tenido que gestionar no hablarían con tanta ligereza y demagogia”. Es el hartazgo de una persona que tiene que aguantar reproches injustificados sin que nadie, entre sus seis rivales, sean capaces de reconocer mínimamente realidades tan evidentes. Feijóo es más gestor (buen gestor) que político y eso se le nota mucho. Lo cual no me extraña: debe ser cansino que a todas horas te repitan las mismas mentiras con el único objetivo de que, como proponía Joseph Goebbels, acaben creyéndoselas quienes las escuchan. Ya lo decía Mafalda: “A veces cuesta juntar ánimos para bajar al mundo”