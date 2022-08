Entre un asno y un falcon

EN mi época como delegado de El Correo Gallego en Vigo, que fue mi última y recordada como periodista activo, antes de arrumbar en la docencia universitaria, tanto yo como la empresa fuimos objeto de una demanda civil, en defensa de su honor, imagen e intimidad, por parte del narcotraficante Marcial Dorado Baúlde, conocido como “Marcial de la isla”. Alegaba que él no era un delincuente, sino un honesto empresario e industrial que solamente hurtaba a la Hacienda Nacional una parte de la Renta del Tabaco, al distribuir el género que introducía ilegalmente en los mercados en una especie de competencia comercial, con rendimiento óptimo. Pero lo más gracioso de la demanda era que achacaba a mis artículos sobre sus actividades y a este periódico por publicarlas ser los responsables de la depresión que sufría su esposa como consecuencia de verlo tratado como lo hacíamos en el papel impreso. Yo, ni le respondí.

Ahora, emerge en mi memoria aquel suceso al advertir que, al ex presidente de la Xunta y dirigente del PP Alberto Núñez Feijoo, entre la serie de insultos que le dedican destacada el de “narcotraficante”. Cierto que la amistad de con Marcial Dorado no es aconsejable, que las conocidas fotos de amable convivencia entre ambos son sorprendentes e inoportunas, y que es inadmisible que Feijoo alegara que desconocía las actividades de su amigo, de las que los medios de aquellos tiempos hablábamos todos los días. Pero bien sentado esto, tampoco consta que el dirigente de la derecha compaginara sus empleos y cargos públicos con las actividades del de la isla, o sea, que el insulto es, por lo menos injusto. Por lo menos, tiene más gracia la imagen que lo representa montado en un burro, tras sus críticas al desaforado uso que el doctor Pedro Sánchez hace del falcon y otros medios públicos, cosa que no compagina nada con la recomendación de socialistas de verdad, como Sandro Pertini, de usar con medida los mismos cuando se está en posición para hacerlo. En cuanto a su oponente de la derecha, esperemos que al menos, el asno de Feijoo sea propio o de un amigo y no de la yeguada militar, cuyos fondos salen del mismo sitio que los falcon. De todos modos, Feijoo debería cuidar donde se monta, y no parece el mejor sitio, la lancha de un delincuente.