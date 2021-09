Entrelazados

ENTRELAZAMIENTO cuántico es la propiedad de la Física Cuántica por la cual algunos sistemas de dos partículas separadas espacialmente no se pueden describir simplemente como suma de las dos partículas consideradas individualmente, incluso aunque no haya interacción entre ellas. Últimamente su estudio ha abierto muchos caminos de investigación surgiendo nuevas ideas insospechadas, aunque el entrelazamiento es bien conocido desde los orígenes de la Mecánica Cuántica, allá por la década de los veinte del siglo pasado. El entrelazamiento no se restringe a dos partículas, sino también a la descripción de cualquier número de ellas, aunque este sea muy grande.

Una de las aplicaciones más conocidas e importantes del entrelazamiento es la computación cuántica, que hoy en día es una realidad, a pesar de la modesta capacidad de los mayores computadores cuánticos actuales, que apenas superan los 50 qubits (el qubit es el bit cuántico, una medida de la información mínima). Sin embargo, incluso con esta limitada capacidad son capaces de abordar problemas que, de otra manera, sería imposible hacerlo, dado que, en lugar de ser multiplicativa, su capacidad de procesar la información es exponencial. Un sistema de 20 bits procesa como 20 veces un bit, pero uno de 20 qubits procesa como 2 elevado a 20 veces, es decir un número muy superior.

La gran dificultad tecnológica de conseguir ordenadores cuánticos entrelazando coherentemente un número elevado de átomos, iones o partículas, se compensa con el poder del entrelazamiento cuántico. También son útiles algunos algoritmos basados en el entrelazamiento cuántico, adecuados para cálculos realizados en ordenadores usuales.

Hay otras investigaciones interesantes. Se puede preguntar si en el origen del Universo todas las partículas estaban entrelazadas cuánticamente, cómo se han ido desenlazando las diversas escalas y cómo ha dado lugar al mundo que conocemos hoy en día, con su diversidad y diferentes escalas.

Hace años, el físico Lorentz mostró el llamado efecto mariposa, mediante el cual una perturbación pequeña como el vuelo de una mariposa podía producir un gran efecto en zonas muy alejadas. De alguna manera se mostraba que todo estaba entrelazado, en este caso clásicamente, no cuánticamente, con correlaciones de muy largo alcance. Hoy en día se tiene plena conciencia de que si hacemos daño a la naturaleza en un determinado lugar, ya sea emitiendo gases o ensuciando con nuestros deshechos no procesables, repercute globalmente en toda la Tierra. No vivimos como individuos aislados sin relación alguna, incluso no podemos vivir en nuestro pueblo, ciudad o país sin tener contacto con lo que pasa en sitios alejados. Todos estamos entrelazados.

El sentimiento de entrelazamiento también lo experimentan muchas personas cuando dan o actúan desinteresadamente en favor de alguien cercano necesitado. No solo se abrazan a esas personas cercanas, sino que experimentan una cercanía con toda la humanidad. Ahora la psicología está empezando a estudiar estos fenómenos. Los cristianos intuimos que este sentimiento es lo que se conoce como la comunión de los santos.