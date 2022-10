LO peor que tiene esta incómoda coalición sobre la que se sostiene el actual Gobierno de España es la bisoñéz de algunas de sus partes, que no sabe si están o no están. No quiero decir con esto que reniegue de que Podemos y el PSOE asuman juntos responsabilidades de gobierno, que, al fin y al cabo, quizá sin especial agrado para ninguno de los dos, fueron los resultados electorales y no las preferencias los que los obligaron a concertarse.

Pero sí que digo que, precisamente por compartir responsabilidades gubernamentales, las diferencias y las coincidencias, en un estadio siquiera limitado de madurez política, se resuelven y proclaman de otra manera.

No es aceptable que la ciudadanía tenga la sensación, no infundada, desde luego, de que esos dos andan a la greña continuamente. O quizá sea mejor decir, para más precisión del aserto, que no bajan la guardia electoralista ni en la presumiblemente mayor tranquilidad del hogar.

Es tontería que cuando el Consejo de Ministros o el Congreso de los Diputados, según sea el caso, aprueban algo que gusta a este o al otro, el otro o este salgan corriendo a los medios de comunicación a decir una y muchas veces que el tal acuerdo es iniciativa propia, haciendo dejación de que, a la hora de la verdad, son ambos, no uno o el otro, sino los dos al unísono, los que le ponen la firma.

También lo es, claro, y quizá pueda que incluso llegando a la estupidez, que cuando no hay acuerdo en no sé qué tema, una de las partes anuncie movilizaciones a la puerta de las sedes partidarias de la otra. Es como pedir tener voz y voto en el mencionado Consejo de Ministros, pero reservarse las movidas callejeras para, quizá, atender intereses electorales más que gubernamentales. Es decir: por interés más propio que común.

Si a Podemos le da urticaria estar en el Gobierno tiene fácil darle cura yéndose de él. Claro que, desde fuera de esa cancha, su respiro electoral puede que se muestre más entrecortado de lo conveniente. Para ellos, desde luego, pero también para todos, ellos dos y los demás, que formar parte del apoyo parlamentario circunstancial del Gobierno.

En una hipótesis como esa, sería inevitable ir a una convocatoria de elecciones. Y en ese asunto, creo, sinceramente, que tal como está el ruedo, probablemente le fuese mal al PSOE, a Podemos y a todos los demás, de esos que muestran amor por precio, que ya se sabe que no es amor ni es nada.

No extraña que Núñez

Feijóo, andando a la búsqueda de argumentos presen-ciales, haya hecho de este

tema uno de los preferentes de su discurso. Tonto, des-de luego, no es.