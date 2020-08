EL orgullo de los indianos, que regresaban a Galicia con fortuna en sus bolsillos, era levan-

tar y donar una escuela públi-

ca a su aldea natal. De este modo práctico, y tan simbólico al mismo tiempo, quienes habían padecido la falta de formación

y las penurias de la emigra-

ción, apostaban por el progre-

so cultural de la tierra. Educación y cultura, se decía, nos harían libres.

Nuestro rural está plagado

de aquellos edificios, algunos

en uso hasta antes de ayer, otros reformados y algunos cedieron sus solares a nuevos centros. Hoy los vemos abandonados como consecuencia de la despo-blación y la concentración en centros comarcales, después de haber pasado por escuelas unitarias en una lenta y penosa agonía.

Este proceso, que parece una historia añeja no lo es, va ligado a las políticas autonómicas de acomodación al dinamismo de las ciudades y abandono de la productividad del rural, de su calidad de vida –en beneficio del imperio económico de los servicios–, y de la masificación de la educación buscando antes rentabilidad que progreso social. Hasta 2005 no existen cifras fiables –o no se quieren dar a conocer– del volumen de centros escolares no universitarios que funcionaban en Galicia.

En aquel año existían 1.654 con distintas capacidades. En 2019 la estadística oficial contabiliza 1.376. Esto es, en diecinueve años de autonomía se han cerrado 278 escuelas públicas. Y curiosamente, a la cabeza de esos cierres están las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde más ha crecido la escolarización concertada y privada.

La conselleira de Educación debería revisar estos datos y la situación de todos los edificios cerrados o dedicados a otros usos porque, a lo mejor, ahí existen posibilidades para reducir la ratio de alumnos por aula –factibilidad que ella niega– y, al mismo tiempo, volver al espíritu de aquellos indianos, quienes, además de amar al territorio de origen, estaban seguros de que la salvación del mundo rural empezaba por tener la educación a dos pasos de la parroquia, sin que un virus viniera a recordárnoslo.