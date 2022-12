Esperando el 2023

HOY se inicia diciembre y el año suena ya a despedida. Cabe pensar, ahora, cómo será 2023. Si quieren saber algo al respecto puedo decirles que lleva ya unos cuantos meses el coruñés Fernando Lorenzo, andando de aquí para allá, ofreciendo O Mintireiro Verdadeiro, publicación que se define como un calendario “chusqueiro estólido galego-castelán, profético, enxebre, noticioso, artimañeiro e tamén barato”.

Ya no sé desde hace cuánto tiempo conozco a Fernando Lorenzo, amable y sonriente en donde los haya, con el que siempre es grato compartir una corta charla, para no interrumpir su trabajo de vendedor ambulante. Habitualmente está, aquí en Santiago, delante de la actual oficina principal de Abanca, entre Montero Ríos y el Doctor Teixeiro.

Me cuenta que lo echa-mos en falta porque tuvo en las filas de la vacunación,

en el Gaias, un sitio de privilegio para ofrecer su publicación. El público era allí el idóneo, me dice, con una mayoría de más de sesenta años, propicia para conocer el porvenir, en clave de humor galaico. “Cambiaron, mucho las cosas con esto del covid ”, me aseguró y, también, que hay un antes y un después, argumento inapelable que hace más preciso saber lo que nos espera...

Los libritos que me facilita mi buen amigo –que lleva más de treinta años repartiendo profecías– no dejan de constituir una entrañable colección en cualquier biblioteca. Los guardo con cariño y los ojeo, sobre todo, claro está, el que anticipa el año que se nos viene encima; allí se nos dice, ahora, por ejemplo, cuándo el planeta Tierra estará mas alejado del Sol (4 de enero) y cuándo estaremos más distantes (6 de julio).

Me podrán decir que hay fuentes más rigurosas para saberlo, no lo discuto, pero les puedo asegurar que lo que aquí se dice es verdad.