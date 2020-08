Estatus de ciudadanía y pandemia: el respeto a los derechos de los demás

Pudiera parecer que los griegos clásicos, hace 2500 años, habían puesto las bases del estatus de ciudadanía y así fue. Pero por más siglos que pasaran, las idas y venidas han ocupado la mayor parte del tiempo desde aquel entonces. En Roma, sólo los patricios con toga tenían derechos civiles. La Alta Edad Media y el Renacimiento no fueron épocas reseñables para los derechos de la ciudadanía. Ya en la Edad Moderna, las monarquías absolutas y sus súbditos sin derechos, se van encontrando con movimientos sociales y filosóficos que reivindican el papel de la burguesía. Así, las grandes revoluciones sociales del S.XVIII, intentaron definir el alcance de los términos de igualdad y libertad, sin llegar a rematar la tarea: mujeres, siervos, extranjeros y todos aquellos que vivían en otros territorios controlados, se quedaban fuera de estos derechos. Y desde aquella hasta hoy en que vivimos sin duda el mejor momento y no por ello exento de necesarias reivindicaciones que ayuden a consolidar el estatus de ciudadanía.

Con lo que ha costado y sigue costando conquistar el rango de ciudadano a través de los avances en igualdad y libertad individual. Con lo que ha costado y sigue costando consolidar la democracia como el único sistema de convivencia donde se reconocen los derechos ciudadanos. Pues a pesar de todo, los hay y muchos, que se empeñan en cargarse todo lo conseguido. El sistema que ampara la democracia se mantiene siempre que existan posiciones responsables por parte de la ciudadanía en el uso de libertades y obligaciones. Ciudadanía y democracia son inseparables. Y también conviene no olvidar, que no somos genéticamente demócratas, lo somos culturalmente y por tanto su pervivencia tiene mucho que ver con la educación y ética tanto individual como colectiva: “malos tiempos en los que se presume de no haber leído un puto libro en una jodida vida”.

El estatus de ciudadano, y por tanto la libertad e igualdad sin distinciones, tiene que ver con derechos y deberes. Los primeros, son de sobra conocidos y reivindicados. Los segundos, parecen no existir para un montón de gente. El deber básico de respetar los derechos de los demás tiene que ser un criterio indiscutible para tener el rango de ciudadano frente al de vecino o habitante. Por cierto, a esta última categoría ni siquiera pueden aspirar la mayor parte de la población inmigrante por mucho que exista una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tanto se enarbola pero tan poco se aplica.

Todo lo anterior tiene mucho que ver con los derechos y deberes de la ciudadanía ante la pandemia. La respuesta de un “gran país” ante una coyuntura como esta, no se basa en el acatamiento de las normas por parte de la mayoría, hasta ahí podríamos llegar, se basa en el porcentaje de población que hace lo que le da la real gana. Pues bien, en España este porcentaje es altísimo, y por tanto, lo de gran país tiene que pasar su propia cuarentena. El nivel de irresponsabilidad es tan elevado que resulta necesario plantearse los derechos de aquellos ciudadanos que arbitrariamente ponen en peligro la salud y la vida de los demás. Aquellos que no respetan que lo más importante de la vida es poder vivirla.

De igual forma y para que no quede títere con cabeza, parece necesario aclarar a políticos, medios de comunicación y supuestos expertos, que esto no va de culpables o inocentes, de buenos o malos, de voluntariosos o apáticos, esto va de rigor y responsabilidad, esto va de ciudadanos profesionales. Es una forma de respeto a la ciudadanía aplicar aquella vieja máxima que dice: “Si no hay nada nuevo que decir, más hacer y menos hablar”.

Aunque terminar como se comienza no siempre es oportuno, muchas veces es recurrente, y en este caso es inevitable añorar el ágora griega y quizá, quién sabe, volver a empezar.