Ética versus política

EN esta hora de España con el país patas arriba, con el llamado Gobierno, con razón, “Frankestein” sin rumbo y a la deriva, por la incapacidad del timonel

–gr. Kybernétes, o sea gobernante– y por su megalomanía de permanecer de permanecer en el poder a toda costa y en malas compañías –golpistas catalanes, exterroristas de ETA con Arnaldo Otegui a la cabeza y comunistas bolivarianos– para que le aprueben los presupuestos, asistimos atónitos –patee la calle, Sr. Doctor, y no haga esperar al Rey– a esa ceremonia de la malaeducación de la chulería, y del insulto, oficiada por un actor avieso mentiroso compulsivo hasta el paroxismo –“me quita el sueño la posibilidad de pactar con Unidas Podemos; nunca pactaremos con Bildu”– metido a Presidente de Gobierno, cuya preocupación única es el mundo de la mentira –vea, si tiene vergüenza, los vídeos y también el de la BBC sobre la masacre marroquí– de la prestidigitación y del malabarismo político –¿se acuerda de aquel slogan “España no se merece un gobierno que nos mienta? ¿Cómo no se lo aplica al suyo y a Vd. que ha mentido setenta veces siete? Y es que una cosa es la algaradea “callejera” en “la calle”, cuando se está en la Oposición, como mal se expresó, hace tiempo, una no apta ninistra socialista, y otra, muy distinta, la de la “Gobernancia”–.

¡Con la que está cayendo a costa de los bolsillos de los españoles! una no apta en achaques jurídicos ministra ¡asómbrense! de su Gobierno, de cuyo nombre no quiero acordarme, después de haber provocado el incendio, invocando la sacrosanta igualdad de los mediocres, se mete a bombera insultando gravemente a los jueces de “machistas” por no haber sabido interpretar su ley del “sólo sí, es sí”, que tan bien le ha venido a violadores, depredadores sexuales y pederastas que cumplían penas por unos graves delitos. Hay que ser torpes para que esta Ley, después de pasar todos los filtros jurídicos, haya sido bendecida después por Sánchez y sus diputados y senadores. ¿No es este hecho motivo suficiente, como el affaire Marlaska de flagrante violación de los Derechos Humanos, para su dimisión?. Indiscutiblemente lo es, pero los implicados, como no tienen pudor ni ética, no lo hacen y el Sr. Presidente tampoco, para mantenerse en el “machito”, hasta que el pueblo diga ¡basta ya!

El problema radica en que, a la vista está, tenemos una democracia “sui generis” con este contubernio de desgobierno socialistoide, podemita e independista, que se pasa por el forro de la entrepierna la ética y en su desfachatez se autoproclama progresista, defensor de los derechos humanos y conciliador con los que tratan de romper a trozos la sagrada unidad de la Nación.

Todo tiene un límite y no todo vale en Política:

1. No se debe, por razones de orden ético, bajo el falso pretexto de pacificar Cataluña, hacer concesiones al independentismo, que protagonizó un auténtico golpe de Estado y que sigue con su propósito de “sostenella y no enmendalla”, y menos falsificando el delito de sedición y malversación con la añagaza de una nomenclatura ad hoc.

2. No se debe, pero se puede con un presidente canalla que se alía con los herederos de los terroristas, para que le garanticen la aprobación de los presupuestos, y en pago a su chantaje les entrega la Guardia Civil de Tráfico –antigua reivindicación de la banda terrorista–, consentir que determinadas Comunidades Autónomas pretendan llevar a cabo un asalto a la Soberanía del Estado.

En caso de conflicto de obediencia entre el Estado y cualquier otra forma de agrupación, lo dice Aristóteles, debe tener preferencia el derecho del Estado:

“Todo estado –afirma en su obra intitulada Política– es una especie de asociación, y toda asociación se establece con vistas a algún bien... Pero si todas las asociaciones se encaminan a algún bien, el Estado que es la más alta de todas y que incluye a todas las demás, se encamina en mayor grado que ninguna al bien más alto”.