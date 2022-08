Ética y fiscales

Una de las últimas acciones de la antigua fiscal del Estado, Dolores Delgado, ha sido una circular dirigida a todos los fiscales de España solicitando que comunicasen si daban clases particulares de preparación para acceso a la carrera fiscal, así como el número de horas empleadas en ello. También indicaba que debían de declarar a Hacienda los ingresos obtenidos por esas clases.

La circular, entre otros objetivos, perseguía que en los tribunales de las oposiciones, no se nombrasen fiscales que daban clases dado que podrían no tener la objetividad requerida al tutelar a alumnos entre los opositores. También quería verificar si el número de horas dado era compatible con la dedicación exigible a sus tareas de fiscales.

En principio, esta acción de la anterior fiscal parece muy sensata y en todo caso se puede preguntar como no se había hecho antes. Sin embargo, la Asociación de Fiscales, de carácter conservador y mayoritaria entre estos profesionales, en lugar de aplaudir la iniciativa han recurrido ante los tribunales la circular, alegando que excede su competencia.

No sé si excede o no su competencia, pero en cualquier caso la Asociación de Fiscales nos debería decir si está de acuerdo o no con que los fiscales declaren a Hacienda los ingresos por las clases y si deben o no formar parte de los tribunales.

El tema no es menor, aunque se haya prestado poca atención en los medios de comunicación, porque es un termómetro de los criterios éticos con los que se mueven muchos fiscales, quienes al fin y al cabo son los que regirán sus actuaciones.

Se desconoce la proporción de fiscales que actúan de preparadores, pero parece que es una cifra considerable, cercana al 20 % de los profesionales, muy concentrada en Madrid, dado que además de los juzgados normales de todas las comunidades autónomas residen todas las salas del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Tampoco se tienen noticias de la Agencia Tributaria, que no estaría mal nos informara si en las declaraciones de los fiscales incluye los honorarios por la preparación.

También es de señalar el silencio del Consejo General del Poder Judicial que, una vez más, ni dice ni hace nada. El silencio es más ruidoso porque la situación no se circunscribe a los fiscales, sino algo parecido sucede con los jueces que también actúan como preparadores.