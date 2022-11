¿Evasión o ‘Victoria’?

¿Será la Delegada contra la Violencia de Género el ‘chivo expiatorio’ que pague la crisis abierta con la ley del sí es sí? Señalada como la autora material de la polémica norma, cuyas grietas están beneficiando los violadores, Victoria Rosell podría convertirse en la cabeza que ofrecer al pueblo para calmar sus iras y, de paso, ejercer de cortafuegos para salvar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, intocable para Sánchez si quiere conservar la coalición. ¿Bastará con su sacrificio y la actuación de la Fiscalía para que las aguas vuelvan a su cauce? ¿O simplemente el Gobierno optará por la evasión de responsabilidades?

¿Servirán de algo los gestos de los jugadores en Catar? Están bien los intentos de reivindicación de las selecciones europeas para denunciar la vulneración de los derechos humanos en ciertos países. Incluso es digno de elogio el comportamiento de los futbolistas de Irán, que aún sabiendo de lo que es capaz el régimen de los Ayatolas, no cantaron el himno para protestar contra la represión a las mujeres. ¿Pero no sería más efectivo que, en lugar de gestos, que las federaciones renunciasen a jugar campeonatos en lugares que no son democráticos?

¿Cuándo agilizará el Gobierno la gestión de los fondos europeos ‘Next Gen’? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.