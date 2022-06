Excepción ibérica permanente

EN el desplome de puentes de la A-6 no somos excepción en Europa. Algo muy parecido sucedió en Italia, va para cuatro años. Allí con peores consecuencias. Hubo decenas de muertos. Aquí, porque Dios no quiso, ninguno de momento. Los tramos que colapsaron estaban a punto de ser reabiertos al tráfico después de meses de arduo trabajo de reparación (?). Aparte de todas las consideraciones al respecto, con muchas preguntas por responder sobre causas y responsabilidades por los siniestros, sorprende la poco interés que el suceso despertó en el resto de España, incluyendo a los propietarios del viaducto. La ministra del ramo, Raquel Sánchez, no se acercó al lugar hasta que cayó el segundo puente. ¿Se comportaría igual de haber ocurrido en otro lugar de España, que sobra citar? La A-6 es una vía de comunicación esencial para el centro y norte de Galicia, con especial repercusión en la provincia de Lugo al no disponer esta de otros medios de transporte alternativos. Ni avión nin tren. Hay que investigar las causas, claro, pero que no sirva de excusa para demorar la solución al problema. Las primeras reacciones no fueron las apropiadas ante un hecho de tan graves consecuencias. Dejaron al delegado del Gobierno en soledad cuando la magnitud de lo sucedido supera sus atribuciones. Rectificar es de justicia.