¿Facturas y comisiones?

FAVORITISMOS. Es amoral y hasta quizás en ocasiones sea ilegal que las administraciones adjudiquen contratos a dedo, pero ante situaciones extremas no queda más remedio que bordear la ley. Nadie puede tirar la piedra sin esconder la mano y en el caso de las facturas de mascarillas adquiridas por la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso de intermediario, quienes menos ruido están haciendo son los partidos con responsabilidad de Gobierno. Es Más Madrid quien pretende agitar el debate mientras que PSOE y UP guardan las formas. ¿Cuántos contratos se firmaron en España durante los primeros meses de la pandemia que no superarían la prueba del algodón de la transparencia? Salvador Illa ya dijo en sede parlamentaria que fueron algunos y los presidentes de las comunidades podrían añadir otros tantos.

Hay, por contra, adjudicaciones más que sorprendentes (pero no ilegales, que quede claro). Una es el Real Decreto 1119/2021 por el que se regula la concesión directa de una subvención al Municipio de Vigo para la mejora de la competitividad del sector turístico. A Abel Caballero le tocaron ese día dos millones abonados por adelantado, sin concurso ni publicidad. Al libre albedrío. El que quiera sonreír que busque el BOE del 22 de diciembre de 2021, páginas 158378 y siguientes. Pero da igual. ¿Ya se olvidaron del contrato de la cuñada de Carmela Silva? ¿Acaso dimitió alguien? antón trabanca