Feijóo se prepara para ganar

YA dijo en el congreso de Sevilla que ampliaría su equipo con nuevos nombres, y además hace tiempo que desde diferentes medios se le recomendaba que potenciara su ejecutiva, porque se advertían carencias impropias del principal partido de la oposición. Ha escuchado y preguntado, ha conocido y tanteado, y finalmente el presidente del PP ha iniciado el parto de los montes. Iniciado, la operación aún no se ha cerrado, aparecerán nuevos nombres en próximas fechas.

Ha nombrado a Elías Bendodo jefe de la campaña de mayo, decisión cuestionable porque aunque Bendodo logró un gran resultado haciendo el mismo trabajo para Juanma Moreno, no es lo mismo una campaña andaluza que nacional, hay temor a que falle. Le falta experiencia y soltura, apenas se sale del guión escrito, la improvisación no es su fuerte. Sin embargo Feijóo ha provocado satisfacción generalizada al elegir a Íñigo de la Serna coordinador del programa 2023. Conoce a fondo el partido, ha sido ministro y alcalde de capital, Santander, y cuenta con una cabeza perfectamente amueblada.

Se rumorean nuevos nombres, pero Feijóo no suelta prenda. Va a tirar de gente del partido de importante trayectoria arrinconada por Casado porque habían apoyado la candidatura de Soraya. También podría contar con personas que hoy se encuentran en Ciudadanos y tienen un perfil que cabría en el nuevo PP, pero no hará un llamamiento a la gente de Cs para que pase al PP, como hizo Casado y hace algún miembro del equipo de Feijóo: ese tipo de presiones tienen un tinte oportunista y de aprovecharse del mal ajeno que echa para atrás. Miembros destacados de Ciudadanos saben de sobra que serían bienvenidos en el PP, no hace falta pescarlos a lazo a través de maniobras que pueden incluso ser humillantes.

El PP va a por todas. Como Sánchez, como el PSOE, como Vox, Podemos, Yolanda, los independentistas, nacionalistas, Errejón y partidos regionales. Todos se disponen a dar el do de pecho. Feijóo parte con ventaja, porque ha creado expectativas en un partido anímicamente hundido hace un año que sale ahora como ganador en las encuestas. Pero no puede dormirse en los laureles, Sánchez no es un adversario menor. Aunque para tranquilidad de Feijóo, el PSOE atraviesa momentos convulsos: las fotos de los condenados por los ERE entrando en prisión, nuevos casos de corrupción en Valencia, barones socialistas enfrentados a Sánchez ... y la indignación por las decisiones sobre la sedición y la malversación.

Feijóo se prepara reforzando su equipo con fichajes de categoría. Hacía falta, pero no se gana solo con fichajes.