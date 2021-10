Fiesta cuestionada

RESULTA sorprendente que, bajo el disfraz de una reflexión intelectual, se aproveche la celebración del 12 de octubre, para largar sugerencias de aparente labrado científico, a la moda de los movimientos centrífugos emitidos en algunas porterías de la política para cuestionar la propia existencia de España como nación, su configuración y su propia naturaleza, fuera de un agregado incompleto, no cuajado y en permanente proceso de deconstrucción.

El concepto de España fue el eje del pensamiento de los llamados “Doctrinarios”, cuyas ideas se plasman en la Constitución de Cádiz, cuyo artículo 1 define sin equívocos qué es España, es decir, la nación española, de todos los españoles de ambos hemisferios. Pero nadie en nuestros tiempos modernos nos legó un reconocimiento de la realidad concreta de España como le ponente constitucional comunista el profesor Jordi Solé Tura: “España no es una invención, no es un artificio histórico; es una realidad forjada por la Historia que se ha organizado políticamente mal y queremos organizar políticamente bien. Por eso estamos hablando de autonomías, por estamos intentando llegar a una concepción distinta de la organización política, y hay que terminar con el eufemismo de designar esto con el nombre de Estado español. Hay que decir las cosas con toda claridad: España no es una realidad uniforme, pero es una realidad, y es tarea de todos hacer que, incluso sus propios símbolos sean reconocidos como tales”.

Parece haber revivido ese pensamiento agónico de España del que se quejaba Ortega, y algunos eligen el 12 de octubre para predicar esa agonía. En esta fecha, la sombra del indocumentado antiespañolismo exportado por algunos personajes del territorio americano, algunos se han folgado en recordar los tópicos de la leyenda negra que, como dice el profesor argentino Marcelo Gullo Omoedo fue una gran operación de marketing político contra España, que el profesor Nigel Towson atribuye a que ni Holanda ni Inglaterra, ya que capaces de vencerla militarmente, recurrieron a desprestigiarla del modo conocido. En resumen, el 12 de octubre es, pues, una fecha adecuada para reivindicar el concepto de España como nación y su herencia en Américo, tanto en el pasado antiguo como el que estuvo marcado por el exilio creciente.