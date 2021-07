Dentro de las actividades de “Músicas no Claustro” festival de música, patrimonio e creación na Catedral de Tui, en lo que se presenta como XV edición y que se convoca entre los días 1 y el 7 de agosto, y que anunciará en breve el contenido de los conciertos, avanza el “Foro Profesional de Instrumentos Musicaís #Resonancias”, bajo el patrocinio de la Xunta de Galicia, el Gremio de Luthiers y Arqueros de Galicia” (GLAE) e Instrumental; Guitarras Ramírez, la Concellería de Cultura e Ensino do Concello de Tui; Museo de Pontevedra; Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia; Secretaría Xeral de Cultura de Galicia; Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación dos Bens Culturais do Ministerio de Cultura e Deporte a los que se añaden algunas firmas comerciales en su apoyo y divulgación por la cultura.

“Músicas no Claustro”, mantuvo sus convocatorias a lo largo de estos años, con sede en la Catedral de Tui, convirtiéndose en esta oportunidad en un foro profesional de instrumentos musicais #RESONANCIAS, partiendo de una perspectiva interdisciplinar y patrimonial, que por su planteamiento dejará constancia. Se pretende llevar el trabajo de atención e investigación, a las técnicas de construcción y restauración, además de conservación preventiva de los instrumentos musicales. El Encuentro acerca a la profesionalización y divulgación, los oficios artesanales en un permanente diálogo con el entramado artístico. Responsable del evento, desde los años fundacionales, es el guitarrista Samuel Diz. Actividad en esencial destinada a los perfiles vinculados con los oficios artesanales y la construcción de instrumentos musicales. Artistas, intérpretes musicales y profesionales de la gestión musical y la conservación en colecciones e instituciones museísticas. Industria musical y otras empresas transversales. Estudiantes y profesorado del ámbito académico en áreas de musicología, etnomusicología, historia del arte o gestión del patrimonio cultural, así como disciplinas técnicas.

Acoge las actividades el claustro gótico de la Catedral de Tui, entre el 4 y el 5, de agosto, y que para su inscripción, exige la entrega de un formulario a través de la Fundación Pública Artesanía de Galicia, con un precio de 50 euros, y reducido a 20, para “Obradoiros Artesans, inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia”, con un máximo de 30 personas, Los objetivos del foro, ofrecen la posibilidad de intercambiar conocimientos profesionales y crear sinergias dentro de un tejido artesanal disperso, promoviendo un lugar de encuentro profesional en Galicia. Tratar patrimonialmente los instrumentos musicales y los oficios como elemento de identidad cultural y la oportunidad de mercado, acorde a los objetivos de la “Axenda 2030”: Profundizar e impulsar la investigación preventiva de los instrumentos musicales.

Para el miércoles día 4 de agosto, tras la entrega de acreditaciones, un Primer Bloque: Innovación desde a tradición. Coñecemos as innovación técnicas de cinco obradoiros e reflexionamos sobre o emprego de madeiras galegas na construcción de instrumentos musicais en diálogo coa visión intersectorial so enseñeiro Francesco Pedras Saavedra, técnico titular do Centro de Innovación e Servicios Tecnolóxicos da Madeira de Galicia. Bloque destinado a Xaneco- 10´45 h.(percusión de man con novos sistemas de tensión); Pablo Sánchez Otero- 11´15 h. (A plantilla de Torres como base de construcción de guitarra); Héctor Salgado-11´45 h.-(Fuxir do esquecemento. Aproximación ao pandeiro cadrado de Frieiras); Xosé Manuel Gil, Antón Corral e Ramón Corral- 12´45 h.-(Novos punteitos graves para novas inquedanzas musicais), con una mesa redonda a partir das 13´ 15 horas.

Bloque 2: Iconografía Musical e Tecido Artístico: Non hai intérprete sen instrumento, nin instrumento sin intérprete. Dende o románico do Pórtico da Gloria ata a barroco da Catedral de Tui, a arte sacra ocupouse de perpetuar esta relación simbiótica que revivimos na conversa de Begoña Riobó e Anxo Pintos, artistas protagonistas do concertó deste noite no festival. Actividades: Isabel Rei Sanmartim- 16´30 h.- (Representacións iconográficas dos instrumentos de corda pulsada no patrimonio monumental galego); Xermán Arias- 17´00 h- ((Unha interpretación das violas ovais do Pórtico da Gloria; Suso Vila-17´30 h.-(A música descoñocida do capitel románico da Catedral de Tui). As 18´00 h.- (Conversa “Artesans e intérpretes, unha relación simbiótica). Sara Quintana 18´45 h.-, con un percorrido polos retablos barrocos da Catedral de Tui.

Sábado 5, de agosto, Bloque 3: Os Instrumentos Musicais nos Museos. Os Museos custodian nos seus depósitos importantes coleccións de instrumentos musicais. Profundizamos nos retos de restauración, conservación preventiva e divulgación destes bens patrimoniais ao carón de profesionais epecializados xunto a visión de Natalia Fraguas, conservadora do Museo de Pontevedra, e Elena Vázquez, vicepresidenta da Asociación Instrumenta e Conselleria técnica da Subdirección Xeral de Xestión e Coordinación dos Bens Culturais do Ministerio de Cultura e Deporte. Actividades: Regis Floury- 10´00h.- (A conservación dos valores tecnolóxicos e funcionais dos instrumentos musicais no museos. Elena Vázquez- 10´45 h.-(Contextos lexislativos dos insturmentos musicais); José Catoira-11´15 h.-(A recuperación dos violíns de Andrés Gaos); Natalia Fraguas-11´45 h. (A colección permanente de instrumentos musicais do Museo de Pontevedra; Samuel Diz- 12´45 h- (A guitarra de Lorca,un instrumento vivo”. 13´15 h.-, mesa redonda: O tratamento dos instrumentos musicais nas coleccións museísticas.

Bloque 4: Profesionalización e divulgación dos oficios artessanais. Construir un instrumento é manter viva a herdanza dunha cultura. A transformación do saber en oficio é unha oportunidade laboral e ao mesmo tempo a proxección dunha identidade, misións principais da “Fundación Pública Artesanía de Galicia”. Pechamos este foro profesional coa participación de “Gaitas Seivane” y “Guitarras Ramírez”, dous obradoiros familiares de longa duración que salvagardan un valioso patrimonio inmaterial. Actividades: Belén Bermejo e Andrés Díaz-16´30 h.-(Catalogación e divulgación dos órganos de Galicia); Fran Rodríguez- 17´15 h-( Aportacións artesanais na construcción dunha guitarra eléctrica); Álvaro Seivane e Xosé Manuel Sánchez Rei- 17´45 h.- Manuel Sevane, no centenario do seu nacemento); Elena Fabeiro-18´15 h.-(Facemos marca. Artesanía de Galicia). 18´45 h., mesa redonda: Os saberes e oficios. Retos e oportunidades de mercado no horizonte da Axenda 2030.