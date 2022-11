Groucho Marx, presidente

SUELE atribuirse a Groucho Marx la célebre frase: “Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. No me negarán que parece haber sido escrita para el presidente del Gobierno. A las pruebas me remito.

El 19 de septiembre de 2019 afirmó en una entrevista que no podría dormir con Podemos en el Gobierno. Dos meses después firmó un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que quedó sellado con un abrazo a Pablo Iglesias.

Se cansó de repetir que no llegaría a la Moncloa con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya. No solo llegó gracias a la abstención de ERC sino que, desde entonces, negoció y pactó con ellos.

En 2019 se manifestó radicalmente en contra del indulto a los políticos independentistas catalanes condenados por subvertir el orden constitucional. Sus palabras fueron: “El acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento”. Pues bien, el 22 de junio de 2021 anunció el indulto para los nueve condenados por el proceso independentista de octubre de 2017.

Otra de sus conocidas frases fue: “Con Bildu no vamos a pactar. Se lo repito: con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar”. Pues bien, pactó y sigue pactando.

Ahora tramita por vía de urgencia la derogación del delito de sedición, sustituyéndolo por otro cuya pena es comparable a la que le cae a un pobre diablo que roba melones. Nada importa dejar al Estado a merced de los independentistas, ni haber puesto en entredicho la lealtad institucional de su partido.

Dijo Groucho Marx que

“el secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y la honestidad. Si eres capaz de simular eso, lo tienes hecho”. La frase viene pintiparada para el personaje.