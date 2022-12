¿Hay Mundial para España?

¿Será Mateu Lahoz el español que más se acerque a la Copa del Mundo en Catar? La Selección de Luis Enrique ya está en casa tras su fracaso cayendo contra Marruecos. Sin embargo, no todo está perdido en este campeonato. El árbitro Mateu Lahoz, que ayer pitó –con polémica– el Holanda Argentina, podría tener alguna opción de llegar a donde La Roja no pudo. Sería en cierto modo una forma de hacer justicia con España. No por su juego esta vez, sino por que deje de ser la única potencia de este deporte que nunca juzgó una final .

¿Nuevo lío a la vista a cuenta de otra ley ‘estrella’ del Ministerio de Igualdad? Cuando todavía no se apaga, ni lo hará, el incendio por la llamada ley del sí es sí, otro texto amadrinado por Irene Montero, esta vez el del aborto, amenaza con traer más problemas al Gobierno. El informe preliminar el Poder Judicial critica ya varios de sus ejes centrales, como la eliminación del consentimiento paterno para que las menores puedan abortar o la supresión del periodo de reflexión obligatorio. ¿Vamos camino de otra chapuza jurídica sin que nadie asuma responsabilidad?

¿Cuándo se hará caso a la petición de que el carrusel navideño del Obradoiro abra más temprano? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.