Haz algo gordo

PARECE que, según el big data, el 76.297 es el número que tiene todas las papeletas para ser el gordo de la lotería de navidad de este año. Como resulta evidente, dicho cálculo no es real. No lo es, en primer lugar, porque utiliza la sucesión de extracciones de la lotería del niño para calcularse, no la de Navidad. Y no lo es, por fortuna, porque si el azar dependiera de un algoritmo, la lógica nos llevaría a pensar que, lo que cada 22 de diciembre llamábamos magia, no es más que un truco de ilusionismo creado para recaudar fondos para la administración del Estado.

Sea como fuere, pasadas las 12 de la mañana, poco más o menos, a todas y a todos nos quedará aquello de “lo importante es tener salud”, que después de los dos años de los que venimos tampoco es baladí. Mientras tanto, la ilusión que no falte.

Debo confesar que creo poco en la lotería. Y eso que mi padre disfrutaba de todo el proceso de repartir ilusión con singular alegría. Sin embargo, creo mucho en la capacidad que tiene la Navidad para transformar los corazones. Es cierto que, en ocasiones, las buenas acciones son muy efímeras. Pero también lo es que, a veces, basta poco para cambiar mucho.

¿Imaginan que mañana por la mañana los magistrados del tribunal constitucional se ponen de acuerdo? ¿Imaginan que, instantes después, en el Consejo General del Poder Judicial también alcanzan un consenso? ¿Imaginan que a mediodía en el Congreso de los Diputados todos los congresistas, al unísono, deciden eliminar los decretazos y consensuar las leyes pensando siempre en el interés general y el bien común? ¿Imaginan que a primera hora de la tarde Putin llama a Zelenski y firman un armisticio que ponga fin a la guerra? ¿Imaginan, que al fin y al cabo es de lo que se trata, que el “yo, mi, me, conmigo” se transforma en un “tú, te, contigo”? Es difícil. ¡Claro que sí! Pero ¿qué mérito tiene lo fácil?

En estos días en que tan dados somos a repartir lotería, entregar regalos y felicitar a los demás, te propongo algo. Primero escoge un número: el de esa persona con la que discrepas o de la que te has alejado y hace tiempo que no llamas. Segundo, piensa en qué necesita que puedas ofrecerle y no espere. Y tercero, envuélvelo con la mejor de tus sonrisas y entrégaselo. Vale en persona. Vale por llamada. Vale por WhatsApp. Vale todo, menos no hacerlo. Y quizá tu suerte, y la de la otra persona, empiecen a cambiar. ¿Estás dispuesto a compartir algo gordo por Navidad?