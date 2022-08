Igualdad y consentimiento

HA sorprendido la nueva ocurrencia del ministerio de Igualdad, el cual, en su última campaña, insta, aconseja, o anima (no está muy claro) a participar en lo que dieron en llamar “El verano del consentimiento”. Las mujeres a las que se dirige el Ministerio pueden ponerse falda corta o larga, lucir el escote que les apetezca, maquillase cuanto quieran, portar unas “cerves”, y rodearse de amigas que las acompañen y aplaudan. Con el “sí” por delante, y el deseo de vivir su sexualidad libremente, ya pueden participar en el “SíesSíFest” que propone la Ministra. No hay alusiones a los hombres, los chicos, o los amigos. Quizá sea porque a ellos no hay que aconsejarles a la hora de divertirse o indicarles cómo hacerlo. Asombra este dispendio de dinero público, porque lo que se nos aconseja a las mujeres no es ni más ni menos que lo que ya veníamos haciendo; eso sí, sin llamarle “verano del consentimiento” ni “SíesSíFest”.

La respuesta de las redes sociales no se hizo esperar, y ha sido gracias a sus jóvenes y activas usuarias que muchas nos hemos enterado de la campaña. La reacción mayoritaria ha adoptado un tono humorístico, porque han interpretado las directrices como un chiste. Más aún; muchas jóvenes, y no tan jóvenes, se han sentido infantilizadas y ridiculizadas, y, en consecuencia, se han rebelado sin pudor, probablemente por estar hartas de que nos digan qué podemos y debemos hacer. También reprochan al Ministerio el tono frívolo que no considera ni la precaria situación económica de las jóvenes ni los problemas de conciliación que dificultan a muchas mujeres divertirse como les gustaría.

Más interesantes aún resultan aquellas reacciones que enmendaban la plana a la Ministra proponiendo mensajes alternativos que debería haber dirigido a ese reducido número de abusadores y agresores que aún existen, adoctrinándolos a ellos. Tampoco han parecido apropiadas expresiones incluidas en el reclamo, como el innecesario anglicismo “Checklist”, que ha sido interpretado como un ejemplo de ‘neocolonización’ lingüística. Y ha gustado aún menos la referencia a un exceso de maquillaje en términos de “pintarse como una puerta”, símil más que trasnochado, cuyas connotaciones negativas a nadie se le escapan.

Esta campaña sorprende, más aún, si se contrasta con las directrices del Protocolo de Comunicación Feminista de Unidas Podemos, en el que “proponían” huir de imágenes sexualizadas de jóvenes, delgadas y primorosamente arregladas, que ahora sí evocan. También es cierto que de las gorditas y de los cuerpos diversos de las mujeres se ocuparon en otra campaña bajo el lema “El verano también es nuestro”. Y tampoco ha gustado la iniciativa ni a las mujeres cuya imagen se utilizó sin su “consentimiento” ni al colectivo al que iba dirigido, que reaccionó en tono jocoso agradeciendo a la Ministra que se acordara de aquellas con problemas de sobrepeso que tanto le molestan a su colega del ministerio de Consumo.