OÍ a Carmina Bascarán en su charleta en Abanca la semana pasada. Contó su experiencia en Açailandia, estado brasileiro de Marañón. Google informa de las bellezas y del precio de los hoteles tres estrellas en ese municipio. Carmina dio datos y mostró fotos de los trabajadores esclavos en ese mismo municipio, sin sueldo ni horarios ni casa.

Informó de una práctica de algunos fazendeiros: evitar que los recién nacidos sean inscritos en el Registro Civil; no hay constancia oficial de su nacimiento y oficialmente no existen. Una variante de fantasma durante su vida; pueden enfermar y no hay asistencia médica para ellos, no tienen acceso a la Escuela primaria; cuando mueren, quizá sobreexplotados por el trabajo, ninguna estadística recoge su paso por la vida.

Carmina Bascarán procede de familia ovetense bien estante. Cuando sus cuatro hijos universitarios volaron fuera del nido familiar, ella pasó docena y media de años en Brasil ayudando a su hermano Carlos, misionero comboniano. Ella era muy guapa en 1968 cuando la conocí y ahora lo es más. Recorrió Açailandia aupando a esos esclavos siglo XXI para reclamar –y conseguir– ser inscritos en el Registro Civil y que haya constancia de que existen y que son brasileiros y no fantasmas. Colabora con Manos Unidas en su 63 Campaña contra el Hambre.

Martín Caparrós publicó El hambre, un largo informe escrito con pluma cortante. Me noqueó. Regalé el libro, buen viento y que otros se enteren. Entre ochocientos y mil trescientos millones de personas padecen algún grado de pobreza en lugares donde no existe la Cocina Económica. Caparrós enseña que no es hambre absoluta la más frecuente sino la subalimentación, que ralentiza el desarrollo mental de quien la padece e impide su progreso social.

“Nuestra Indiferencia los condena al Olvido” es el lema de este año. Di dos euros en la cuestación del domingo y escribo esta columna ahora para compensar aquella ruindad.