Conocido es que el español es idioma con vigor que convive en paz con otros idiomas y que se habla en muchos lugares del mundo menos en algunos lugares de España. Y de este accidente, por decirlo de alguna manera, al final y, a pesar del tiempo transcurrido, uno no es capaz de encontrar una buena explicación. Me refiero a lo de soslayar idiomas. Hablar idiomas es de esas cosas que cuantos más mejor. Y eso va unido a lo de “tunear” el idioma con la traducción (a veces cogida por los pelos) de palabras al inglés para presentar la cosa como algo nuevo.

En lo de tunear tenemos lo del running, por no ir más lejos. A modo de experiencia personal comentarles que tenía una secreta esperanza como sufrido corredor. Uno de esos que van a primera hora por los parques con no muy buena zancada. Y mi fantasía era que al llamarlo running me cansaría menos, pero no es así. Mientras voy soltando el bofe voy diciendo mentalmente: “tranquilo chaval que esto no es correr; que es running..., pero me da lo mismo. Me canso en llano, me canso mucho subiendo la puñetera cuesta -que cada año la noto más empinada- y me canso algo menos cuando voy cuesta abajo por lo que pienso, con permiso, que seguiré diciendo que “voy a correr”. A mí lo de llamarlo running no me ayuda. O es que algo hago mal.

Eso sí, voy con zapatillas de colores, que yo era más de llevar calzado discreto. Es cierto que pasado un rato tras el esfuerzo me encuentro bien y si es con un botellín en la mano, pues todavía mejor; costumbre que suele ir más ligada a los que salen a correr que a los del running que son más de bebidas energéticas.

Quede claro que lo mismo me ocurre con el spinning (es decir, la bici estática que tanto decora la habitación) o las “calls” (es decir, las llamadas de teléfono de toda la vida) y no quiero dejar atrás el apple pie, cheese cake...

Tampoco se acaba de encontrar una buena explicación para ese retorcimiento que se hace del idioma, con la pretensión de que sonando las cosas de otra manera parece que entran mejor, o que son nuevas. Pero solo lleva a confusión. Con lo que al final después de escuchar la larga verborrea se acaba diciendo eso de: “ah, lo que quieres decir es...”

Esto de retorcer el lenguaje ya arrancó con fuerza hace más de una década cuando se hacía casi nigromancia para encontrar vocablos que evitaran la palabra crisis y la responsabilidad remota o cercana del gobierno en ella. Solo por recordar: desaceleración de carácter cíclico, periodo de ajuste, dificultades objetivas y cosas parecidas. La verdad estaba en la calle y no había engaños.

Pues ha pasado lo mismo con lo de los indultos. Uno pensaba tener una idea de lo que era un indulto. Y la potestad que tienen los gobiernos de aplicar esa medida de gracia cuando existe un clamor popular o, simplemente, se observa que el rigor de la justicia independiente puede hacer más mal que bien. Eso sí: siempre para situaciones y personas en las que el infortunio ha estado muy por encima de las posibilidades de lucha de esa persona y la medida de gracia era entendible. Esa posibilidad de clemencia postrera mostraba la mejor cara de una sociedad avanzada.

Pero con los indultos, que son lo que son, vinieron definiciones y justificaciones. Mirado el diccionario RAE y buscando definiciones más amplias no encontré nada que se pareciera a “apuesta por la concordia y el reencuentro en un apuesta política de futuro, necesaria para construir”. Tampoco encontré nada que sonara parecido a “dar paso a un nuevo proyecto de país. Que el reencuentro de la sociedad catalana consigo misma y con el resto de la sociedad española, se produzca en un contexto de profunda renovación”

Suena todo como muy largo y muy forzado. Explicando demasiado. Quizá por acortar también le podían haber hecho algún tuneo en ingles y hubiéramos acabado antes: indulting. Es solo una sugerencia.