EN estos días se discute la idoneidad de que se concedan los indultos a los independentistas condenados por los hechos realizados. Muchos de los ciudadanos están en contra de dicha concesión, no solamente por la gravedad de los hechos que perturbaron gravemente la convivencia en Cataluña, sino también por las actitudes de prepotencia y menosprecio al resto de españoles que manifestaron muchos de los lideres independentistas.

En este sentido se destacaron Torra, Puigdemont y la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, Elisenda Paluzie, que repetidamente, no solo expresaron sus ideas políticas, sino que manifestaban prepotencia, desprecio, superioridad y a veces odio hacia el resto. Esto trajo consigo un efecto reacción, con el consecuente rechazo hacia lo catalán en el resto de España.

Sin embargo, hay otras consideraciones y preguntas que son muy convenientes para tomar posición al respecto. Una de ellas es tener en cuenta que encuestas serias nos dicen que la suma de los catalanes que se consideran tan catalanes como españoles y los que se consideran más españoles que catalanes supera ampliamente a los que se consideran más catalanes que españoles más los que se consideran solo catalanes. Es decir, una amplia mayoría, aprecia ser español.

Otro aspecto a considerar son las encuestas dentro de Cataluña que reflejan una mayoría, no solo de independentistas sino también de no independentistas a favor de los indultos. En otras palabras, los no independentistas catalanes, que son sin duda los que más han padecido las acciones de los independentistas, consideran positivos los indultos cara a una posible convivencia.

Por el otro lado, la ya nombrada presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, movimiento clave del independentismo, y promotora de todas las manifestaciones multitudinarias, manifestaba en unas declaraciones recientes su oposición a los indultos, porque supondrían el inicio de un declive del independentismo porque le quitaría base social y les restaría los pocos apoyos internacionales.

Todas estas consideraciones apuntan a la idoneidad de la concesión de los indultos en tanto en cuanto merman apoyos sociales y simpatía al independentismo, dentro y fuera de Cataluña y además pueden servir a una mejor convivencia dentro de Cataluña y menos tensión entre Cataluña y el resto de España. La renuncia al unilateralismo de Junqueras en su reciente carta va en la misma dirección.

Sin embargo, hay personas que ponen en duda que esto vaya a ser así, y que los independentistas seguirán en la misma actitud. La respuesta a este razonamiento es similar al que dio el recordado cardenal Quiroga a Franco, cuando pidió a este que se hiciese el aeropuerto de Santiago dado que podía venir el papa. Franco le contesto: “¿Y si no viene?”. A lo que el cardenal respondió: “¿Y si viene?”. Aquí se puede aplicar lo mismo. ¿Y si la concesión de indultos sirve realmente para una mejor convivencia dentro de Cataluña? Por intentarlo nada se pierde y se puede ganar mucho.