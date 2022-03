Intento no bizquear al hablar de guerra

QUE un país se meriende a otro pero no soy ni agresor ni ofendido, no pierdo ni gano; nada puedo hacer y eso no va conmigo. Repito ese mantra, pero es en vano. Con la invasión de Ucrania pierden las gallinas (mucho maíz viene de allí) y algo pierdo yo con ellas. Bizquear es parpadear.

Sobre Vladímir Putin pesa la inseguridad milenaria por sus fronteras inacabables y la obligación de alejar a quien pueda atravesarlas. Aquel país precisa saberse y sentirse siempre muy grande. Arrastra humillación desde 1918 cuando perdió Crimea y salida al mar. Que rebosa armamento y hay que darle uso. Que sus rivales están entretenidos en otras cosas y aprovechemos.

Hay otra perspectiva. Más allá del pienso para las gallinas y del gas que perdemos, hay una conciencia de algo antiguo y radical. Un Derecho Natural y una Moral. Hay un Bien, hay un Mal. Está mal que el matón abuse del pequeño y lo censuramos. Hay avance de civilidad cuando la violencia institucional la ejerce el Estado y una entidad superior arbitra diferencias. El orden internacional cojea y también mis pensamientos opiniones sobre el gobierno.

Debo mejorar mi información y refinar mis sentimientos; sigue siendo Educación. ¿Puedo parar a Vladimir Vladímirovich Putin? Puedo sembrar paz Aquí y Ahora.

Leo a Svetlana Alexiévich: “... Celebramos la boda en las trincheras. La víspera del combate. Me apañé un vestido blanco con la tela de un paracaídas alemán”; “Las grandes ideas necesitan hombres pequeños, no les interesan los grandes hombres. El pequeño gran hombre. Ultrajado, pisoteado, humillado, aquel que dejó atrás los campos de Stalin y las traiciones y salió ganador. Hizo el milagro”; “...en esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles” (La guerra no tiene nombre de mujer, 2004/2015). ¿Podemos parar a Putin?