Ir de pesca

DESPUÉS de los sucesivos errores y desconciertos de los primeros nueve meses en el candelero, el senador Núñez Fejóo aprovechó las vacaciones de Navidad para salir de pesca. Ha vuelto a Génova con la cesta repleta de nombres de las diferentes derechas que anidan o anidaban en el PP antes de perder el poder nacional. Dos son los más significativos. Por el lado moderado Borja Sémper y por el extremo a la derecha Xavier García Albiol, en medio trae un batiburrillo de peces sorayistas y decapitados por Casado. Todo un ejército para conquistar el poder municipal y autonómico el 28-M. Un día en el que el expresidente de Galicia se la juega.

La apuesta es fuerte pero tan variopinta que manifiesta la inseguridad con la que se mueve el PP-Feijóo. A medida que avanza, la ciudadanía no sabe si propone carne o pescado y siempre se equivoca de plato. Sin embargo está claro que, vencidas y desarmadas las huestes de Ciudadanos, al PP no le queda otro socio posible que Vox y la convivencia en el pisito de Santiago Abascal, quien le cobrará a precio de oro el metro cuadrado de poder. No muy bien Feijóo ha aceptado que tendrá que negociar con él ayuntamientos, diputaciones, autonomías y el futuro de la Moncloa, en Castilla y León le han montado un circo de tronío para ejemplarizar por dónde irá el espectáculo de la futura convivencia bipartita azul y verde.

Al tiempo, en los mentideros del Madrid de tertulia, café, puro y tarjetas black se afianza la idea de que el futuro cartel para las generales llevará la foto de Isabel Díaz Ayuso. Han empezado a dar al senador por amortizado fiándole crédito solo hasta mayo. Quizás de ahí le haya venido la idea de ampliar la gama de colores para lucir la oferta más amplia posible. Otro disparate del equipo Feijóo en el que no tardaremos en ver como se contradicen, se rectifican, se pisan los discursos... Y es que cuando la pesca es variada en exceso, la caldeirada resultante pierde esencia, sabor y calidad. Una receta que cualquier gallego conoce desde la más tierna infancia. Aunque sea del interior.