Jane Rigler: “Escucha profunda” de Pauline Oliveros, en el “CGAC”

“Taller en liña de Escucha Profunda”, sobre Pauline Oliveros que dirige Jane Rigler entre los días 18 y 19, en el “CGAC”- desde las 18´00 a las 19´30 h.-, y con un aforo limitado a 20 personas, una exploración creativa y comunal a través de actividades sonoras y experiencias multisensoriales basadas en “Deep Listening”, un creación de la artista Pauline Oliveros, en una práctica que promueve la escucha atenta a todos los sonidos dentro de un continuo espacio-tiempo. Jane Rigler, es flautista, compositora, improvisadora y especializada en esta modalidad artística, por lo que este taller está destinado a profesionales y artistas del sector musical y de la cultura, así como a cualquier persona interesada en esa forma de aproximación a un concepto creativo. En un primer eslabón de estos encuentros con Pauline Oliveros, tuvimos la ponencia ofrecida por Álvaro Rodríguez Fominaya, con el título de “Pauline Oliveros, Conferencia sonora”, en su condición de director del Centro de Creación de Arte Contemporáneo de Córdoba, “C3A”, y estas actividades resultan un punto y seguido de la artista figura primordial de la experimentación y el uso de recursos electrónicos, de quien fuera directora y fundadora del “San Francisco Tape Music Center”, en los años 60, con proyección en la Universidad de California, el Mills College, el Oberlin Conservatory of Music o el Instituto Politécnico de Rensselaer.

Escucha profunda nace como consecuencia de un descenso en 1988 a un profundidad de 14 pies en una cisterna subterránea para la realización de una grabación y de la que Oliveros acuñará este término, un juego de palabra que se convirtió en una estética basada en los principios de la improvisación, la música ritual, la electrónica, la enseñanza y la meditación. Una estética que está diseñada para inspirar tanto a los artistas entrenados como a los neófitos, para practicar un arte de la escucha en lo respectivo a una respuesta a ciertas condiciones ambientales y situaciones personales. Stuart Dempsey, Pauline Oliveros y Panaiotis, crearon la “Deep Listening Band” y “Deep Listening”, se convirtió en un programa de la “Fundación Pauline Oliveros”, fundada en 1985. El programa de “Deep Listening”, incluía preferentemente retiros de escucha anuales en distintos países desde los Estados Unidos a Europa. La “Fundación Oliveros”, pasaría a llamarse “Deep Listening Institute, Ltd”, en 2005. La “Banda Deep Listening”, Oliveros,David Gamper y Stuart Dempster, se especializó en realizar y grabar en espacios resonantes o reverberantes, como cuevas, catedrales y enormes cisternas subterráneas.

Para próximas fechas, se anuncian una serie de proyecciones en torno a la figura de Pauline Oliveros, con un aforo para 60 asistentes, en el que podrá seguirse un ciclo de cinco grabaciones y películas, a partir de las seis de la tarde, y que contará con la participación de la escritora IONE, la mezzosoprano Loré Lixenberg y el compositor Fréderic Acquaviva. Para el día 20, “Njinga the Queen King, The Return of Warrior”; para el día 21, “IO and HER and the trouble with him” (A dance-opera in primeval time” y para el día 22, “Dreams of the Jungfrau/Paulin(O)ne”. Unas proyecciones que se ofrecerán en versión original, abiertas al público.

El compositor Fréderic Acquaviva, es un creador de vanguardia que vive entre París, Londres y Berlín. Especializándose en materias en las que se congenian voces, instrumentos, electrónica, sonidos y la imagen, y ha recibido el Karl Sczuka Prize, por su banda sonora “Antípodes”. Especialista en los medios underground, en los relativo al medio escénico desde los años 90, colaboró con figuras como Marcel Hanoun, Pierre Guyotat, Bernard Heidsieck o Maurice Lemaître, destacando el poeta-artista Jean-Luc Parant, el acordeonista Bartosz Glowacki, la flautista Carine Levine, el chelista Anton Lukoszewieze o la arpista Helen Sharp. Destacó si exposición sonora “Fréderic Acquaviva, Music & Multiples Multiple Musics”, en La Plaque Tournant, de Berlín,en 2017, en un encargo de la “Martha Willette Lewis” de la Institute Library. Sus oficios se reparten ente salas de concierto y en galerías como el Palais de Tokyo, el Centre Pompidou parisino; el Moderna Musset, de Estocolmo; el Wesserburg Museum, en Bremen; La Fenice veneciana o la Galería Lara Vincy, en París. Realizó proyectos para radio, como la “BBC”, “France Culture”, “WGXC”, de Nueva York o “Resonance FM”. Fue artista compositor en residencia, en la “Emily Harvey Foundation Venice”, en tres cursos, y en los “Estudios EMS”, de Estocolmo, en otros dos. Ganó el “Beineck Fellowship” de la Yale University (2012 y 2017).

Loré Lixenberg, mezzo, siguió las docencias de Peter Maxwell Davis, Elisabeth Soderstrom, Galina Visneshkaya, Martin Isepp, John Woolrich y David Mason. En repertorio actual, destaca por sus trabajos sobre obras de Georges Asperghis, Helmuth Oehring, Gÿorgy Ligeti, Peter Maxwell Davis, Gÿorgy Kurtag, Earle Brown, Denis Dufour, Bernard Heidsieck, Luciano Berio, Luigi Nono, Harrison Birtwistle, Conlon Nancarrow o Salvatore Sciarrino. Colabora igualmente con artistas de vanguardia de las generaciones actuales, entre los que destacan Dai Fujikura, Laurence Osborn, Niels Ronsholdt, Neil Luck, Federico Reuben y Adam de la Cour, o la cooperativa de músicos “Squib-Box”. Su presencia como cantante, la llevó a coliseos como la “Royal Opera House, el Covent Garden y la participación con el “Ensemble Intercontemporain”, el “Wien Modern”, el “Birmingham Contemporary Music Group”, la “BBC Symphony Orchestra” y la “Berlin Philharmonic”. Con el compositor Richard Thomas, creó la serie de ópera y comedia televisiva de la “BBC Two”, “Kombat Opera Presents”