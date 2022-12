Cada vez que aparece un libro suyo, hay una garantía absoluta de que será viral. A JJ Benítez lo acompaña, desde siempre, ese fenómeno. Y es que él es, strictu senso, un verdadero acontecimiento. Tipo curioso. Se acaba de publicar el que, según declaraciones propias, es el fin de una saga archiconocida, Caballo de Troya 12, y que lleva el subtítulo de Belén. Lo ha editado, como siempre, Planeta. Son cuatro décadas de recorrido literario y alrededor de diez millones de ejemplares vendidos. Que sea el fin de la historia nos lo garantiza él mismo. No es que no haya nada más que decir, pero el autor tiene cierto pudor en contar lo que queda y que sabe. Siempre ha mostrado un enorme respeto por el personaje central, Jesús de Nazaret, y ha hecho de todo por darle una unidad al conjunto. Justifica la edición de este volumen 12 argumentando que es, ni más ni menos, un extracto del noveno, parte del cual tuvo que desaparecer en beneficio de la comodidad del lector. Era demasiado. Era, como él dice, excesivo, y que por razones editoriales la mar de comprensibles, era mucho mejor entonces dar a la luz pública la parte restante años después, sin prisas innecesarias. A uno le entra la duda y se lo pregunta sin rodeos: ¿Se ha secado la fuente?. “No”, nos contesta. “A estas alturas, aún me quedan 32 libros escritos sin publicar...” Y no nos cabe la menor duda...

LO INCREÍBLE. Hace unos días mantuvimos una conversación telefónica. Uno se entera de que, a partir de la muerte de su esposa Blanca, no solo ha perdido un apoyo imprescindible, sino parte de las ganas de mantener el ritmo. Y que procura, entre otras cosas, no viajar tanto. En esa circunstancia, teníamos muchísimas ganas de que volviera a contarnos cosas que ya nos contó antes. Concretamente, en otra charla, esa vez muchísimo más pausada y en medio de una comida deliciosa que tuvo lugar en Zahara de los Atunes en 2006, cuando nos presentaba a una pandilla de informadores de los cuatro puntos cardinales de la península, la edición de Caballo de Troya 8. Jordán. Uno ya llevaba leídos los anteriores, pero no estábamos completamente seguros de que todo aquello tuviera los más mínimos visos de realismo que se nos pretendía hacer creer. Pero contó las cosas con tanta verosimilitud, que todos nos fuimos convencidos. El resumen sería, en pocas palabras, que en un momento concreto llegaron a sus manos unos documentos provenientes de un departamento secreto de la USAF que demostraban varias cosas: que la máquina del tiempo existe; y que se había probado viajando a los días y a los lugares que visitó el Hijo de Dios... Y sigue. Apasionante, como siempre...