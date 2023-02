Cruzaba distraído por una calleja del viejo París cuando, de repente, se me echó encima una motocicleta. Amagué con seguir avanzando, pero lo pensé mejor y quise volver a la acera. El motorista giró inicialmente a la derecha y después a la izquierda, demostrando gran pericia. Solo los frenos de la moto me salvaron la vida, deteniéndose a cinco centímetros de mí. N’hésite pas, n’hésite jamais, gritó el motorista, antes de seguir su camino.

Aquella advertencia de que jamás dudase contradecía todo lo que me habían enseñado mis sabios profesores en la Facultad de Filosofía e incluso las personas con más experiencia que yo en la universidad de la vida.

Aunque habitualmente mencionamos al filósofo griego Pirrón de Elis como padre del escepticismo, defensor de que lo mejor es carecer de opiniones y dudar de todo, también en la India surgió una escuela filosófica, denominada ajñana, que defendió la duda radical como alternativa a cualquier conocimiento seguro.

En el Renacimiento, el tudense Francisco Sánchez defendió en su famosa obra Quod nihil scitur (Que nada se sabe) una fenomenología de la probabilidad según la cual debemos dudar de todo nuestro conocimiento que es, por ende, meramente probable. El escepticismo reaparece en los ensayos de Michel de Montaigne, un renacentista francés, que dudó de todo y todo lo sometió a crítica, excepto la libertad.

Vino después Descartes, el filósofo moderno que con su duda metódica llegó tan lejos que casi no le quedó nada seguro en lo que confiar, deteniéndose únicamente en la propia existencia de la conciencia, pues, si dudados, estamos pensando o, lo que es lo mismo, existimos. Su “pienso, luego existo” lo salvó del escepticismo radical, pero ya había sembrado la duda. Por último, nuestros paisanos repiten que ser un poco desconfiados y cenar un caldito no le hace daño a nadie.

Cualquier día me sentaré con el profesor compostelano Martín González, uno de los máximos especialistas españoles en pensamiento escéptico, para que me explique quien tiene razón, si el motorista o los filósofos escépticos que él conoce tan bien. El asunto no es baladí porque puedes jugarte la vida en el empeño.