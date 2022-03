La guerra de un psicópata

Cómo podemos permitir, que en los tiempos que corren, año 22 del siglo XXI, todavía, haya guerras, gentes muriendo de hambre y mil cosas, que más que de hoy en día, parecen del pasado.

Este energúmeno de Putin, se levanto un buen día y dijo, hoy me apetece atacar Ucrania, zas, y así hizo. ¿qué hace el mundo? ¿Estamos locos o qué?

A cualquier dictador comunista, fascista, nacional-socialista, marxista, leninista, o lo que termine en lista, se le ocurre hacer esto y nosotros, el mundo, que nos llamamos civilizados, lo permitimos, así, sin más, ¿sí?

Pero lo peor, es que, la OTAN, USA y demás, no hacen nada. Si, tomar medidas, coño, eso lo hace un sastre por favor. Lo que hay que hacer es, obligar a ese psicópata, a dar marcha atrás de una vez y dejarnos de medidas.

Pero lo que más me cabrea, también es, que nuestro gobierno, nos tome por tontos, aprovechando la coyuntura y dice ahora, que claro, los precios del combustible, electricidad y todo lo demás, sube y lo hará mucho más, por culpa de la guerra. Pero por favor, no se puede ser mas cínico, mentiroso y sinvergüenza.

Esto ya había subido, mucho antes de la guerra de Ucrania, esto señores del gobierno, es por culpa, de sus memeces y no saber gestionar un país. Normal, con esa compañía que tiene de socios, normal.

Pero volviendo a la guerra, ¿qué haremos los de occidente, que harán los chinos, Japón, india, que hará el mundo? Nada, no haremos nada, solo los ciudadanos normales, daremos cobijo a los que puedan salir de esa guerra y ayudaremos, con lo poco que tengamos, mientras las potencias y menos potencias, siguen enriqueciéndose a nuestra cuenta, mas ahora, con la guerra. ¿Saben que, de impuestos en los combustibles y la electricidad, el gobierno de aquí, se mete en el bolsillo el 75 % de su precio final? Para luego después, que salga la Montero, diciendo que le hacen falta, 20 mil millones, para no sé qué memeces.

Yo ya sabia que el mundo no iba muy bien, pero tenia la esperanza de que pudiéramos mejorar, ahora, se que esto ira a peor. Me entristece, saber el mundo que heredaran, mis hijos, mis nietos, todas las nuevas generaciones. Al final, se cumplirá el sueño metafórico de, George Orwell, un estado vigilante, (Gran Hermano) sin derechos humanos, sin libertad ni física, ni intelectual, en resumen, un totalitarismo bestial. Ciencia ficción, se creía el escritor, ciencia ficción, decían los medios, pues ya veis, esa ciencia ficción, ya esta aquí, se ha convertido en realidad, pero como siempre, la realidad, es mas dura que la ciencia ficción.

Ojalá y me equivoque en todo, pero yo estoy viendo el horizonte muy negro, hoy le he hecho una entrevista, al quizá si no mejor, uno de los mejores filósofos de nuestro tiempo, Ricardo Espinoza Lolas. Hablando entre nosotros, aún me lo puso más negro y radical, que lo que yo expongo en este mi artículo de hoy.

Otro día y con mas tiempo, hablare del gobierno, ojalá que el próximo artículo, no exista ya esta guerra fratricida e incongruente, como son todas las guerras del mundo.