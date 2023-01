LLEVA tiempo Núñez Feijóo proponiendo un pacto con el PSOE para que gobierne la lista más votada, pero Sánchez no contesta, no se da por aludido. Quedaron atrás los tiempos en los que PP y PSOE anunciaron que era la medida más lógica, pero el secretario general del PSOE se llamaba Rubalcaba, un hombre con un sentido de Estado que no se ve en el secretario general socialista actual.

Sería una buena cosa que se llegara a un acuerdo para reformar la ley electoral, la experiencia demuestra que la proliferación de aparición de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que venden caros sus votos al Gobierno de turno, es una desgracia. Aunque mayor desgracia todavía tener en el Congreso de los Diputados a partidos de extrema izquierda y extrema derecha que convulsionan la vida social y política con propuestas impropias de una democracia.

Países como Italia o Grecia no solo dejan gobernar al partido que gana elecciones sino que les premia con escaños extra para que puedan hacerlo con una cierta estabilidad, sin que permanentemente se vean chantajeados, o bloqueados, por los partidos de la oposición. Es una solución inteligente, que quizá se pueda contemplar algún día en España. Pero no se puede ser optimista respecto a las posibilidades de que se plantee en el futuro inmediato una reforma de la ley electoral.

Y así nos va, a pesar de que es evidente que nunca ha tenido España cuarenta años más pacíficos, estables y rentables en todos los sentidos que cuando PP y PSOE se alternaban en el gobierno.

La única salida que tiene hoy la España actual es reformar la ley electoral para que gane el partido más votado, otorgar escaños suplementarios a quien gane las elecciones ... o llegar a un gran pacto en las sucesivas legislaturas entre socialistas y populares para sacar adelante conjuntamente leyes imprescindibles y parar así los pies a partidos ultra que, por el contrario, son perfectamente prescindibles.