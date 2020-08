La odisea de comprar un billete a Illas Cíes

CÍES es este verano raro una gran opción para muchos gallegos, y no gallegos, a los que les apetece hacer algo diferente, además de contemplar uno de los entornos naturales más impresionantes del mundo; o gozar de unas excelsas aguas y de una refinada arena en sus majestuosas playas. Pero llegar al destino se ha convertido en toda una odisea. La administración autonómica ha establecido con buen criterio una serie de requisitos previos al viaje para velar por la seguridad de los propios excursionistas y también de un Parque Nacional que debe protegerse ante todo. Hasta ahí todo bien. El problema viene a la hora de realizar los trámites. Comprar un traslado a las Illas Cíes se ha convertido en un proceso que requiere de mucha paciencia. Quien escribe ha comprobado que resulta más sencillo, o al menos más rápido, adquirir un billete de avión a cualquier lugar del mundo que al archipiélago gallego. Primero hay que registrarse en una web de la Xunta, donde se concede la autorización en base al aforo. Para un grupo de nueve personas hay que ser habilidoso con el sistema operativo; y también es fundamental tener a mano todos los DNI y fechas de nacimiento de los familiares o amigos con los que se comparte la aventura; porque la sesión caduca en 30 minutos; y si no se acaba a tiempo, hay que volver a empezar. Una vez que se consigue el permiso, indican que apenas se dispone de un par de horas para comprar los tiques en la web de la naviera. Después la autorización caducará y ya no servirá para nada. Aunque no fue el caso, pobre del organizador de la excursión que tenga que recaudar el dinero de cada billete. Vivirá apurado esas tres horas. Pero el calvario informático no acaba ahí. Una vez en la página web de la naviera, solicitan la clave del permiso de la Xunta y... sorpresa: no es correcta. Una y otra vez. Y reina la desesperación. Después de hora y media peleando con los billetes a Cíes, lo tengo claro: que lo haga otro.