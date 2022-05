La Paz: el gran anhelo de la Humanidad

¿CÓMO es posible que en el siglo XXI no haya paz en el mundo y tengamos conflictos bélicos en Ucrania, Siria, Libia, Yemen? La paz no es solo la ausencia de conflictos bélicos, supone la existencia de un entorno libre de violencia, tolerancia y respeto hacia los demás; la sana convivencia es vital para lograr la concordia y la paz, que es armonía y equilibrio con uno mismo, y con los demás, es una dinámica permanente de las relaciones entre las personas y los pueblos del mundo. Son muchas las personas que a lo largo de la historia reciente se han significado en su lucha por la paz, incluso arriesgando y sacrificando su propia vida; he elegido a algunas por las que siento especial simpatía, admiración y amistad, que a través de sus acciones han influido en su país y en el mundo, por su contribución a la paz.

El papa Juan XXIII, “el Papa bueno, el papa más amado de la historia, el papa de la paz, el papa que pasó a la historia por convocar el concilio Vaticano II para renovar la Iglesia Católica”; su último legado antes de morir en 1963 fue la Encíclica Pacem in Terris, dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en la que pone de manifiesto: “que el don divino de la paz debe fundarse en la verdad, la justicia, la caridad y la libertad”.

Nelson Mandela, primer presidente democrático de Sudáfrica, activista contra el apartheid, razón por la cual estuvo 27 años en la cárcel. Gran defensor de la igualdad, la dignidad y la solidaridad a nivel mundial. NM: “mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad profunda persistan en el mundo, ninguno de nosotros puede descansar de verdad”.

Martin Luther King, gran luchador por la igualdad y libertad, activista en la defensa de los derechos civiles en EEUU. MLK tenía un sueño: “que la gente de tez negra y blanca pudiesen coexistir en igualdad”. Acabó costándole la vida, pero es recordado como uno de los líderes y héroes de la historia de los EEUU, y en la moderna historia de la no violencia.

Mahatma Gandhi, símbolo por la paz en el mundo, un líder que consiguió la liberación de su país del imperio británico mediante una revolución pacífica. Para Gandhi: “no hay camino para la paz, la paz es el camino”. Fue asesinado porque desaprobaba los conflictos religiosos que siguieron a la Independencia de la India. Increíble que un icono del pacifismo en el siglo XX no haya recibido el Premio Nobel de la Paz (el mayor error en la historia de los Nobel).

Rigoberta Menchú Tum, indígena maya quiché, activista a favor de la paz mediante campañas pacíficas para reforzar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus derechos y necesidades. Premio Nobel de la Paz 1992. RMT: “la paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz”.

Adolfo Pérez Esquivel, pacifista y defensor de los derechos humanos, toda una vida dedicada a la lucha por la paz y la justicia. Premio Nobel de la Paz 1980 por su lucha en la defensa de la democracia y por encontrar con vida a miles de desaparecidos en la dictadura argentina, en cuyas cárceles estuvo prisionero. APE: “la memoria no es para quedarse en el pasado, ilumina el presente”.

Mijaíl Gorbachov, presidente de la URSS (1985-1991), acabó con el Estado federal de 15 repúblicas socialistas que duró 70 años, gran impulsor de la perestroika, perseveró en su lucha por la apertura de la URSS hacia el exterior y una renovación del sistema económico soviético, dando los primeros pasos hacia una economía de mercado y avanzar hacia un Estado más liberal y descentralizado. Firmó el acuerdo de desarme nuclear con EEUU siendo presidente Ronald Reagan. Premio Nobel de la Paz 1990.

Malala Yousafzai, activista pakistaní a favor de los derechos civiles, la persona más joven (17 años) en recibir el Premio Nobel de la Paz 2014, por su lucha en la defensa de los derechos de las mujeres en relación con la educación. En 2020 se graduó en la Universidad de Oxford. MY: “tomemos nuestros libros y nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz para un cambio en el mundo”.

Federico Mayor Zaragoza, durante los 12 años que estuvo al frente de UNESCO se propuso convertirla en una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la convivencia pacífica, mediante actividades en sus ámbitos de competencia y siempre fiel a su cometido original (se creó el Programa Cultura de Paz, y la ONU aprobó la Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz). FMZ: “construir los baluartes de la paz en la mente de los hombres”, continuando dicha labor desde la Fundación Cultura de Paz.