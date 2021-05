La pianista Anna Sarkisova, en el Paraninfo da Universidade/ “Bailan as picheleiras”, con la Banda Municipal en A Quintana

Anna Sarkisova ofrece un concierto en el Paraninfo da Universidade,-20´30 h.-, destacando obras de F.Liszt y Sergei Rachmaninov, una pianista que tuvo como primer maestro a Igor Yavryan, de la escuela de Lev Vlasenko, para continuar en el Conservatorio Estatal de Yerevan, tras recibir las becas Spivakov y Konstatin Orbelyan. Su debut lo realizó interpretando el “Concierto en Sol m.” de F.Mendelssohn y el “Concierto en Re M.”, de F.J.Haydn. En 2009, pasó por la “Herb Alpert School” de la “UCLA”, con Vitali Margulis, y realizó el doctorado en la “Thornton School” de la California South University. Ganó con 14 años el Concurso Internacional Cittá di Senigallia y fue invitada por centros como el “Wiener Musikseminar” o la “International Summer Ac. Mozarteum”. Compartió escena con grandes pianistas como Alexander Braginsky, Arkady Sevidov, Jacques Rouvier, Paul Badura-Skoda, Malcom Bilson y Oleg Meisenberg.

Dos obras de Ferenz Liszt, comenzando por la tercera de las “Consolaciones”, en el “Lento placido”, piezas del período de Weimar, en una a modo de recreación de transcripciones de poemas de Saint-Beuve y que mantienen el mismo título, en una encarecida dedicatoria al escritor y poeta Victor Hugo. Un conjunto de piezas breves, no muy exigentes en cuanto a su resolución, con claras afinidades al ensoñador mundo schumanniano, por lo que guardan de conmovedoras. Esa tercera que se escuchará, el “Lento placido”, queda como la más personal, y en la que descubriremos cierta debilidad chopiniana, en concreto en el género de los “Nocturnos”, por su acompañamiento ondulante y el melodismo apacible que aporta la mano derecha. De los doce estudios de ejecución transcendental, el único que no lleva título, el “Nº 10, en Fa m.”, aunque llegue a recibir como apelativo “Appasionata: Allegro agitato molto” y estudios habrá que encuentren elementos propios del “Estudio en Fa m. Op. 10”, de Chopin. Se habla de una pieza febril que aprovecha los recursos del piano en todo su registro.

Segei Rachmaninov, con el ”Momento musical nº 3, Op.16, en Si m.” (Adagio cantábile), quizás el más popular de este grupo de seis piezas, compuestas en el otoño de 1896, modelo de un proceso de evolución que avanzaba el futuro con obras señeras como los “Études-tableaux”. Se mueve entre el registro medio y grave del teclado, con un tema en terceras de un lirismo taciturno, gracias a la complejidad de su armonización. Una continuación en contrapunto de octavas en “staccato” en el bajo, ayuda a esa sensación inquietante. La “Sonata en Si b. m. op.36”, recibió una revisión en 1931, motivada por una serie de recortes, evitando por ello un exceso de virtuosismo y que definitivamente dedicará a Matthieu Presman. Tres movimientos: El “Allegro agitato” con un arpegio de gran densidad sonora; el “Non allegro”, un contrastante episodio con variaciones hacia un estilo improvisado y el “Allegro molto”, de impulsiva alegría.

Festas da Ascensión en la consideración de la Banda Municipal dirigida por su titular Casiano Mouriño Maquieira, que nos invitan a acompañarles en A Quintana- para el día 13, a las 19´30 h.-, en un programa entregado a la tradición folklórica bajo el título propicio de “Bailan as picheleiras” en esta sesión de tarde, en la que a la Banda Municipal la acompañarán el profesor de gaita Alejandro Sanjiao, la profesora de baile Monserrat Riveira Crespo, que ejerció como directora de danza del cuerpo de baile de “Cantigas e Agarimos”, además de formar el “Grupo Brincadeira” y Felisa Segade, profesora de canto fue fundamentan en la creación del grupo ”Leilía”, en el que las voces de 6 mujeres hicieron posible un proyecto que dejará constancia en un trabajo discográfico: “I é verdade, i é mentira”, por su parte, colaboró a medias con la japonesa Hisako Horisawa, para un espectáculo ofrecido en A Alameda, una coreógrafa con la que supo entenderse para sorprendernos con esa curiosidad. Guarda en mente la comparación que en más de una vez, se hizo con el trabajo coral de “Leilía” y el grupo coral de las “Voces Búlgaras”, a las que hace años escuchamos en nuestra ciudad. Una tradición, la nuestra, que en líneas generales encuentra con una asistencia que no cubre las necesarias atenciones de investigación.

Para cubrir este espacio, no estará de menos recordar la labor que destacamos a continuación en unas líneas de valoración: “Dentro dos fondos etnomusicóloxicos do Arquivo Sonoro de Galicia, cómpre suliñar a recopilación de todas a gravacións que deron lugar ao Cancioneiro Popular Galego, a obra fundamental sobre o folklore musical de Galicia. Este traballo riguroso,abnegado e magnánimo foi realizado por Dorothé Schubarth e Antón Santamarina. En 1978, a musicóloga suiza chega a Galicia durante a súas vacacións coa intención de coñocer a nosa música popular. A riqueza, a diversidade e, incluso, os sinais propios e peculiares do que se escoitaba prolongaron durante cinco anos a súa estancia.”

“Un primeiro achegamento curioso converteuse nunha paisón que prolongou a súa estancia e o seu traballo de campo durante cinco anos. As súas dificultades coa lingoa galega precisaron da axuda e atopuna en Antón Santamarina, filólogo da Universidade de Santiago de Compostela, que se converteu en parte importantísima no traballo de compilación, transcrición de textos e clasificación. No ano 1984, tras un intenso traballo de recolleita, que abrangue a 38 zonas xeográficas galegas e limítrofes, do análise, clasificación e estudo dese material, publicouse o “Cancioneiro Popular Galego”, en sete volumes. Esta xoia bibliográfica foi patrocinada pola Fundación Barrié, así como gran parte do traballo de campo que orixinuo esta edición.”

Folklore y folklores que aparecen en la oferta musical de la jornada, en la que la Banda Municipal, jugará un papel de magnífico anfitrión. Piezas elegidas de un repertorio inagotable y que con cierta frecuencia aparece en los programas de temporada. Piezas como Bagaxes”, un pasodoble en recreación de Carlos Rodríguez; la “Jota de Seaia”, en esta ocasión para banda de pandereiteiras, sobre un arreglo del tradicional, a cargo de X.Xesteira; “Jota, muiñeira e pasodoble de Candí”, igualmente tradicional, en manos del grupo de pandereiteiras. “Jota de Sabaxáns”, para no salirnos del hilo conductor, y también en tratamiento musical de X.Xesteiras, para gaiteros, banda, pandereiteiras e grupo de baile; la “Rumba de Saivane”, del repertorio de Xosé Saivane, con gaiteiros en gran despliegue.

“Saraldara”, que en otras oportunidades apareció entre otras piezas en selección, una balada-muiñeira, que permite una vez más el protagonismo en el catálogo de Javier Ces Calvo, natural de Taragoña, en Rianxo, que desde muy joven gozó del beneficio paterno en el interés por la música tradicional, comenzando en la Banda de Música do Centro Cultural e Deportivo de Taragoña, antes de ampliar en el Conservatorio da Real Sociedade de Amigos do País, en Santiago de Compostela. En 1992, había conseguido la plaza por concurso-oposición en nuestra Banda Municipal y es autor de piezas que escuchamos regularmente, como las de algunos de sus compañeros. Piezas como esta “Saraldara”, la marcha “Arzúa” o la fantasía “Neixón”. Fue alumno de nuestro añorado Antón García Abril y de José Luís Turina, en análisis, además de armonía moderna y jazz con Suso Atanes.

Queda la “Jota de Moscoso”, con protagonismo de gaitas y pandereiteiras; “Carballesa”, para banda y pandereitieras; “Muiñeira de Gaiceiros”, para la misma formación y la “Muiñeira de Sabaxans”, en el arreglo de X.Xesteira, esta vez a para mayor despliegue, un colectivo en complicidad divertida cara al respetable, entre los músicos de la propia banda, gaiteiros, las panderiteiras y el grupo de baile.