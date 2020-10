NO pude evitar pensar en Caín y Abel. Sin embargo la caracterización de ambos personajes era difusa, imprecisa. ¿Cuál de los dos podía ser el bueno y cuál el malo? A Abel lo hemos tenido históricamente por la víctima y a Caín por el verdugo, ejemplo del mal que sobrevive a la traición. Al terminar su discurso Pablo Casado, como el bueno vencedor, me costaba caracterizarlo como Caín por la consideración democrática que nos merece su militancia en el PP. ¡Pero acababa de dar al hermano con la quijada allí dónde más daño podía hacerle! Semejaba haberlo herido de muerte.

Y al Abascal desorientado por el golpe, como un animal desvaído y agonizante, me resultaba imposible vestirlo con los atributos del Abel bíblico. ¿Cómo el muñidor de la extrema derecha había de entrar en el universo de los amables? Imposible. Aunque toda víctima acaba siendo querida y condolida por las almas generosas. Entonces también pensé en el padre de ambos, en su Dios creador. Casado, votando NO al ascenso del hermano censor acababa de redimirse ante los ojos de la sociedad bien pensante, aparentemente había abandonado el germen de su creación. ¿Desde sus alturas el padre Aznar levantaría el teléfono para felicitarlo? Me divertiría saberlo.

El desconcierto y dolor de Abel/Abascal se me antojó cierto por desmesurado e imprevisto. La jugada y los insultos de Caín/Casado, el modo en que le reprochó haber abandonado el Paraíso llevándose gran parte de la cesta de las manzanas, no se esperaba. El entente de las dos derechas hegemónicas se había roto. ¿Levantaría el padre Aznar el teléfono para consolar al caído hijo pródigo? Me enternecería saberlo.

Entonces me di cuenta de que en el retablo me faltaba el tercer hijo de Adán y Eva. No estaba Set, quizás por no ser una criatura nacida del mismo Dios. Imaginé que la guerra fratricida de los imprecisos Caín y Abel anunciaba el fin de la hégira de ambos, para abrirle paso al Partido Popular democrático necesario, centrado y coherente, que ellos nunca construirán. Ni aún después del uso de la reciente quijada.