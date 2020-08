La “RFG” con Maximino Zumalave, en la Catedral de Mondoñedo

Concierto de apertura del “VII Festival Bay y Gay” que desde sus comienzos promueve el Concello de Foz y que en esta convocatoria realizará actividades en siete concellos da Mariña: Foz, Mondoñedo, Viveiro, Ribadeo, Vilanova de Lourenzá, Barreiros y Treboada. Nuestra “RFG”, con Maximino Zumalave al frente, en la Catedral de Mondoñedo- 21 h.--, ofrece tres obras en programa, partiendo con el “Adagio y fuga, en Do m.K 546”, de W.A. Mozart, una reelaboración de la obra para dos pianos K.426, casi perdida en la memoria y que verá la luz en 1788, tras su regreso a Viena desde Salzburgo y Linz. El autor se dedicará a la labor adaptándola para una instrumentación de cuerda y no de orquesta. Para Mila tiene un vigor y una perfección de desarrollos dignos de J.S.Bach; el “Adagio” podría ser uno de los más fuertes documentos para los defensores de la presencia de transcendencia metafísica en la inspiración de Mozart.

Bal y Gay, indiscutible por el reclamo del festival, cuenta con el “Concerto Grosso”, de 1951, en homenaje a Bach y es posterior a su orquestación del “Sexto Concierto de Brandemburgo”. Fue estrenado por la “O.Nacional de Méjico”, dirigida por Carlos Chávez,, con Agustín Oropeza (flauta), Ben Ftorch (oboe), Martín García (clarinete) y Alfredo Bonilla (fagot). Nacía como homenaje a Bach por el segundo centenario celebrado el año anterior, adoptando las líneas generales de construcción de los “Conciertos de Brandemburgo”. La escritura es muy avanzada armónicamente, y en cuanto a estilo, es en el segundo movimiento en donde se encuentran giros melódicos que recuerdan al Kantor de Leipzig. Tres movimientos: “Adagio-moderato” que expone en arpegio las notas del acorde básico generador; “Adagio”, que adopta rasgos estilísticos típicos de la melodía bachiana y “Allegro”, vivo y con ritmos y giros melódicos de sabor popular.

F.Mendelssohn y la “Sinfonía nº 4 Op. 90 (Italiana)”, un reflejo de su visita a Roma que tendrá su estreno en Londres, en 1833. El “Allegro” es un despliegue de entusiasmo, planteado por los violines, para dar pie a los instrumentos de viento. El “Andante”, adorna una especia de balada con talante “legato” y que para otros compañeros, insinúa un canto bohemio. Tercer tiempo “Con moto moderato”, un “scherzo” que tantean la familia de las cuerdas, antes de que las trompas se aboquen al trío central, con un aroma de encantamiento umbrío. El “Presto”, tan atractivo, resulta un seductor “saltarelo”, precisamente bajo la influencia perceptible de la tarantela napolitana, en su refrescante frescura.

El día 14, en la Igrexa Parroquial de Foz- 21 h.--, piezas vocales e instrumentales de barroco francés con el grupo “Sponte Sua”, especialistas en repertorios y criterios filológicos, con sede en La Haya: Asako Veda (tiorba) y Pablo Estamiada (flauta), a los que se unen la soprano Ana Vieira y Fernando Santiago (basso de violon). Cuatro autores: Jacques Hotteterre, perteneciente a una saga familiar y miembro de la Grande Écurie, en bajo de violín y bajón virtuoso, aunque destacará como flautista de Cámara de Rey. Se le llamaba “El Romano”, porque en sus años mozos había estudiado en Roma. Tendremos la “Première suite Op. 2” . Robert de Visée, “Chaconne en Sol M.”, maestro del guitarra del Rey, y autor de tres célebres libros para guitarra, en donde se aparta de la tablatura de anotaciones usuales. Las piezas a la manera de F.Couperin, ostentan títulos según la forma clásica de la suite, con los tiempos preceptivos. Seébastiaen de Brossard, teórico y bibliófilo, músico de la antigua nobleza, que fue nombrado vicario de la Catedral de Estrasburgo, confiándole la función de chantre y maestro del gran coro, Sucedió a Pierre Tabart, como maestro de capilla en la Catedral de Meaux. Fundó la “Sociedad de Conciertos, llamada “Ac. de Musique”. Destacan sus obras corales profanas, entre otras, y de ellas, la elegida: “Judith ou la mort d´ Holopherne”. Louis Nicolas Clérambault- “Apolon”-, autor de cantatas y música instrumental. Cantatas como esta´, fueron también “Orphée” “Leandre et Héro” o “Medée”, con éxito en los Concert Spirituel.

Para el día 16, en el Auditorio de Mondoñedo- 20 h.-, el documental “Dancing-Beethoven”, que nos lleva al mundo de la danza de Maurice Bejart, sobre la “Sinfonía Coral nº 9”, de Beethoven, en un espectáculo de 1964, con el Ballet de Laussane,con el Ballet de Tokyo, la O.Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta y que en esta ocasión fue tratado por Arantxa Aguirre, en un trabajo de indagación y aproximación al mundo multicultural de Bejart en sus renovadas recreaciones que le supondría un “Goya”, de 2017. En el cuadro de semejantes propuestas, tiene cabida la conferencia que se ofrecerá en la Casa da Cultura de Foz, día 21, que tendrá como protagonista a Nathalie Ossa, quien dedicará su ponencia a: “Música y transformaciones: ¿Cómo se transforman las sociedades a través de la música?”

Sesiones repartidas en la serie de los Conciertos familiares por distintos lugares y con pretensiones didácticas para hacer la música asequible a los más jóvenes. El “Quinteto InVento”, se apunta al cuento “Pedro y el lobo”, de Sergei Prokofiev, el día 15, en este caso en transcripción para quinteto y narrador. Se reservan tres lugares: Praza do Concello de Barreiros- 12 h.-; Auditorio de Mondoñedo- 18 h.- y la Praza do Concello de Traboada- 20 h.-; “Pedro y el lobo”, cuento musical para niños y narrador sobre texto del autor estrenado en Moscú el 2 de mayo de 1936. Es uno de los ejemplos más notables de la capacidad del músico para ver personalidades. En forma de timbre, ritmo y melodía.En su original, el quinteto de cuerdas representa a Pedro, la flauta al ave, el oboe al pato, el clarinete el gato, el fagot al abuelo y los bronces al lobo. Para el día 16, “Arcos Iris”, que se reparten entre la Praza do Concello de Viveiro-18 h.-, y la de Vilanova de Lourenzá- 20´30 h.-; “O Mundo Soa”, es el reclamo en sus visitas a las músicas del mundo: aires gitanos andaluces, músicas de raíces africanas, un paseo por Latinoamérica, desde el tango argentino a la bossa Nova brasileira; las músicas norteamericanas; Oceanía, China, el lejano Oriente y el folklore ruso.