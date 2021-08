DE un tiempo a esta parte cumplir los mandatos constitucionales ha dejado de ser una premisa absoluta para convertirse en un arma arrojadiza. Las reuniones de la comisión bilateral entre el Gobierno de la nación y el Govern catalán están previstas en el Estatuto de Cataluña, que forma parte del bloque de constitucionalidad, que fue cepillado por el Tribunal Constitucional y que no objetó a esta figura. Por tanto, la celebrada del lunes no puede considerarse una anomalía, sino que lo irregular era, precisamente, que no se hubiera reunido en los últimos tres años y que en la década precedente no se haya utilizado este mecanismo para mejorar la vida de los catalanes. El independentismo se la jugó a todo o nada y la conclusión es que ha perdido tiempo, dinero y avanzar para volver ahora a la senda autonomista de la que reniegan pero que es el marco fijado para todos.

No se trata de obviar la debilidad parlamentaria del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y su necesidad de contentar a sus socios parlamentarios –ERC y PNV– y que todo apoyo es cuantificable en euros contantes y sonantes, pero lo mismo hizo cuando tuvo necesidad el Partido Popular y con la misma finalidad: permanecer en el poder.

Uno de los debates políticos que se abren ahora que se pretende normalizar las relaciones con el Govern, es si este está dispuesto a transitar por otra vía que no sea la del desafío permanente, que conduce a la melancolía, si la recuperación del diálogo y de las inversiones para mejorar el autogobierno servirán para bajar las ansias independentistas, y que ocurra como en el País Vasco que ha entrado en una fase de declive del soberanismo, o si esas inversiones servirán para que a través de la percepción de sus logros, una mayor parte de catalanes pasen a formar parte de la mayoría social que Esquerra Republicana de Catalunya considera que ha de aumentar considerablemente para que la independencia sea irreversible.

Por el momento, la experiencia demuestra que a mayor autogobierno y solución de los problemas de los ciudadanos menos independentismo.