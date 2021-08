La tristeza de Pitágoras

HA tenido que llegar la “alegría” para darle sentido a la tarea más antigua del mundo, véase educar. Vivíamos en la penumbra tanto las madres, como los padres, como los y las psicólogos infantiles, como los y las maestras. Dejen de estudiar a Piaget, a Vigotsky, a Bronfenbrenner, a Rogoff. Es más, hasta dejen de seguir a los gurús de la LOGSE como el profesor Palacios o el profesor Coll y, por supuesto, olviden el mindfulness que es una práctica demodé. Lo última son las matemáticas “ad hoc” que se reinventan el teorema de Pitágoras gracias a la empatía y al autocontrol de la ira.

En serio les digo que nunca pensé que llegaría el día en que una ministra hiciese operativa a la Sra. Celáa, a la que cuando fui Conselleira de Educación respeté y guardé decoro institucional, pero con la que nos costó lidiar en los momentos en que el sistema educativo más la necesitaba. Ahí sí que tuvimos que echar mano de la inteligencia emocional con ese y otros ministerios, para no filtrar la incandescencia derivada de una atención negligente a las Comunidades Autónomas y, por ende, a la sociedad en general, y a la gallega en particular que debe la gestión magistral de la pandemia a un capitán de navío que se arremangó los bajos y salió a vaciar los cubos del agua que amenazaba naufragio.

No quepo en mi asombro cuando leo que la nueva asignatura de Matemáticas de Primaria tendrá un enfoque socioemocional. ¿Nos quieren hacer creer, señores del desgobierno central, que para que nuestras hijas e hijos tengan una buena educación socioemocional, vamos a fijar unas franjas del horario académico y vamos a hablar de los tres cerebros para entender las fracciones, o a utilizar los conjuntos con los colores atribuidos por la literatura y por la famosa factoría de los dibujos animados a cada una de las emociones que afloran desde el sistema límbico? ¿Va a ser que las demás materias académicas no van a tener ese enfoque o es que esas destrezas de las que hablan, como si no existiesen desde que el ser humano individuo llega a este mundo, esenciales y cuyo correcto manejo favorece el rendimiento van a estar únicamente ligadas a la enseñanza de las ecuaciones?

Les juro que una, que estudió Psicología Infantil e impartió docencia a varias generaciones de maestras, de psicólogos y de docentes de secundaria, hace un ejercicio de contención para no analizar cuál es la falacia de este relato, palabra sobrestimada y venerada por la estrategia sanchista que tanta cuerda les ha dado en su proyecto de merchandaising electoralista.

Y se atreven a poner en duda el talento innato, cual eruditos de un tema que lleva siglos siendo estudiado entre los mejores científicos de la neurología, de la psicología, de la pedagogía y de la inteligencia artificial. Voy a sonar cursi si utilizo el epíteto “no me fastidien”, les pasaría los cientos de apuntes que tengo de los, quizás ya, centenares de niños y niñas talentosos que he visto a lo largo de veinte años. Vamos a ver, no me digan que sus socios de gobierno les están llevando, como decía mi admirada Ana Pastor, en sus últimas declaraciones, a la cuadratura del círculo para colocarse en el modelo skinneriano de “Walden Dos” que, con fines cuya explicación sobrepasaría a este artículo de opinión, presenta el condicionamiento operante en una comunidad en la que todos sus miembros son felices, mientras asisten a un proceso de despersonalización y desapapego de sus lazos de sangre.

Si es que “de estos barros aquellos lodos” y llega el momento de hacernos eco de aquellas estratégicas palabras de la antecesora de la Ministra Alegría, que, con rostro serio, decía: “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. Les ruego, Señoras del Gobierno, que, al menos, dejen las hijas sean de las madres. Ah, y no se olviden de ver la película “Del Revés” (orig. Inside Out) para entender esto de la alegría y la tristeza.