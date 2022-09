La vida contada por Feijóo

Non soy ningún fan de las redes sociales, en las que no participo, pero reconozco que cuando se utilizan con cultura e inteligencia pueden llegar a ser un buen ejemplo de la evolución humana. Es el caso del escritor Juan José Millás, que ante los continuos resbalones del actual líder nacional del PP lanzó hace unos días en twitter la siguiente pregunta: “¿Cuál era la clave del éxito de Núñez Feijóo en Galicia?”. Por lo visto, sus dos libros escritos a cuatro manos con el famoso paleoantropólogo de Atapuerca Juan Luis Arsuaga, La vida contada por un sapiens a un neandertal y La muerte contada por un sapiens a un neandertal no le fueron suficientes para encontrar una respuesta adecuada a este enigma feijoniano que se le plantea y que casi se podría poner al mismo nivel que los grandes misterios de la existencia humana.

Tal vez, podría ser porque entre un sapiens y un neandertal hay diferencias que la ciencia distingue perfectamente, pero no la política. Y con esto no quiero decir que en la política todavía convivan sapiens y neandertales, que en este caso los libros de Millás y Arsuaga carecerían de tanto valor –y emergería la figura de Adolfo Suárez hijo–, pero sí que hay comportamientos que todavía nos recuerdan su cohabitación, lo que no resulta sencillo de explicar. Porque el comportamiento de la ciudadanía más preparada de la historia humana, a la hora de valorar la actividad política, es en numerosas ocasiones absolutamente inexplicable, tanto como la vida y la muerte, que son los otros dos conceptos que tratan de aclarar estos dos autores en sus exitosas publicaciones.

En la ficción literaria que fingen Millás y Arsuaga, se sabe claramente quién es el sapiens y quién el neandertal, pero en las relaciones políticas, que la mayoría de las veces son también fantasía literaria, no siempre es tan fácil pillar esta diferencia. En aquella no tan lejana negociación que mantuvieron Pedro Sánchez y Albert Rivera para formar Gobierno, en teoría los dos eran sapiens, pero uno debía de ser más que otro, pues en la práctica uno acabó en La Moncloa después de hacer evolucionar la política más en dos años que la humanidad en varios siglos, mientras que el otro se quedó como el indescifrable eslabón perdido de la derecha española.

Al final, sapiens o neandertales, quienes deciden son los ciudadanos, que ya decía Aristóteles que el hombre es un animal político. Y a Rivera lo mandaron a cantar los grandes éxitos de su querida Malú (Ángel caído, Deshazte de mí...) porque cometió el error de ir de listillo (una especie de sapiens que cae mal) y empeñarse en cumplir su palabra de no pactar con un Sánchez que parece que va de sapiens a neandertal y que ahora se ve en la misma situación: por promover la política de izquierdas que prometió en las elecciones generales, baja en las encuestas.

Y, en esto, llega Feijóo a la política española y la puebla de sus a veces incomprensibles mensajes, dejando con la boca abierta tanto a estudiosos del más allá como Íker Jiménez como a eruditos literarios y reputados estudiosos de la realidad humana. Se preguntan por la clave del éxito de Feijóo en Galicia y difícilmente hallarán la respuesta si no hacen el esfuerzo de excavar antes en los yacimientos arqueológicos de la política gallega para resolver una cuestión previa desde el punto de vista socio antropológico: ¿por qué los gallegos confunden la Xunta con el Partido Popular?

Y, después, si quieren, también pueden preguntarse por qué, aunque les resulte extraño, podría llegar a ganar en España. Si antes lo consiguieron Aznar y Rajoy y él encarna el siguiente eslabón evolutivo en el PP, ¿por qué no habría de alcanzar La Moncloa? Ninguno de sus dos antecesores fueron más inteligibles. Los tres se explican de aquella manera, más popular que científica. ¿Cuál fue la clave, entonces, de las victorias? Coger a la izquierda en modo neandertal o a una ciudadanía con ganas de darle un giro a su evolución. O Feijóo triunfa o el PP progresará hacia las patatas bravas de Ayuso o las Bonilla de Moreno.