La villanía nunca tiene amigos

EL Gobierno anuncia el nombramiento como director general de un amigo de la infancia de su presidente, y los perseguidores abren fuego a tenazón. Claro que sin cobrar pieza porque una descalificación infundada, de beneficiar a alguien, sería al descalificado.

Cae de cajón que el tener amistad probada con una autoridad del Estado no invalida el derecho individual a participar en política, ya sea representado por otros o personalmente. Por otra parte, a ningún nombrado para puesto público puede pedírsele cuentas antes de que tome posesión y muestre con sus actos de gobierno si está o no en condiciones de dar el recado. De ahí que sea más que cortesía la costumbre de darles un período de tiempo antes de enjuiciar su desempeño.

El vecino que no se la coge con gasa esterilizada encuentra nor-

mal que el encargado de presidir

el Consejo de Ministros se rodee

de personas de confianza que le garanticen el cumplimiento del programa electoral, por lo que no ve obligado que descarte a los amigos por el solo hecho de serlo. Bien mirada la cosa, merece nota de distinción llegar a la cumbre en una actividad donde se medra mayormente traicionando a las amistadas incluidas las de siempre.

A juzgar por lo que informan los medios, la preparación académica y experiencia profesional del propuesto están muy por encima de la mediocridad imperante en la clase política, por lo que en principio no se ofrece razón ninguna ni legal ni ética para calificar su nombramiento como inadmisible. Defender lo contrario con la esperanza de que será compartido por los ciudadanos es tomar a estos por tontos de mandil, que tragan lo que les echen los creadores de opinión.

Un dato para comparar: el presidente Kennedy nombró a su hermano fiscal general de USA y nadie se lo echó en cara porque no había motivo para ello; aquí Sánchez nombra a un amigo para un puesto menos relevante y los exquisitos bajo palabra de honor se rasgan las vestiduras. Olé y olé.