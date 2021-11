Hay una persona en España que podríamos considerar, sin ningún género de dudas, como uno de los sabios más eminentes de los tiempos que corren. Su nombre es Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin. Doctor en Sociología por la Universidad de California en Santa Bárbara, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, publicista, director del Instituto Universitario Ortega y Gasset y un etcétera larguísimo. Entre ese listado cabe destacar el hecho de que haya sido el fundador del Instituto Elcano. Hoy lo traemos aquí porque acaba de otorgársele el Premio Espasa 2021 por un libro que yo, personalmente, calificaría no sólo de imprescindible, sino que animaría a las altas esferas de la Educación para que procuraran, a la mayor premura posible, situarlo en lo más próximo que consideren a la General Básica. Porque, queridos amigos, es muy difícil, y casi imposible, añadiría, que un volumen tan lúcido, tan sagaz, tan crucial y tan certero salga a la luz en una era tan acomodaticia, donde el mayor baremo admitido comúnmente es el de las lecturas fácilmente asimilables, y, a ser posible, inocuas. En otros siglos, a alguien así le llamaríamos Nostradamus. Hoy, simplemente, un lucero que piensa como lo hicieron Nietzsche, Hegel o Descartes. Bienvenido, pues, a la cumbre de este difícil y paradójico siglo XXI...

EL DECLIVE DE OCCIDENTE. Está en Espasa: Entre águilas y dragones. Un subtítulo dice El declive de Occidente. Hacía mucho que un volumen nos transfigura hasta el extremo de tener que pararnos a pensar de una forma tan seria y pausada. Porque eso es lo que nos ha pasado. Sin traspasar la frontera de las 400 páginas, uno vuelve una y otra vez a los capítulos precedentes. No por su dificultad, que es obvia y netamente clara, sino porque no damos crédito ante lo que se nos viene encima. Es la certificación definitiva de una serie de hechos constatados: la pérdida de credibilidad de Estados Unidos tras el abandono de Afganistán, y el que ahora estemos seguros de que no harían ni una mueca si de lo que se tratara fuera de la defensa de Taiwán ante China, por ejemplo; de la consideración actual ante la posibilidad cierta de que India está infravalorada como potencia emergente; de que algo tan aparentemente obvio como que América Latina es, ha sido y hoy lo es con absoluta certeza, parte de Occidente... Y una frase clave sumergida en el texto, original de Paul Valéry: “El futuro ya no es lo que era”, pronunciada en 1937 ante la Academia Francesa: “El porvenir es como el resto: ya no es como antes. Por tanto, considero que ya no sabemos pensar en él con algo de confianza en nuestras inducciones...”